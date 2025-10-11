Aprende a usar Nano Banana de Google Gemini para probar cortes de pelo

Este prompt de Nano Banana en Google Gemini te permite probar cortes, peinados y colores en tus fotos.

Si usas Gemini la IA de Google, pronto podrás experimentar con tu look sin necesidad de ir a la peluquería. La compañía ha lanzado Nano Banana, una función integrada en su modelo de inteligencia artificial Gemini, que permite editar imágenes y simular colores o cortes de pelo con un nivel de detalle muy realista.

En esta guía práctica te explico paso a paso cómo usar Nano Banana —la función de edición de imágenes de Google Gemini— para probar cortes, colores y peinados en tus fotos, conseguir resultados realistas, ajustar la iluminación y exportar la imagen lista para compartir.