Aprende a usar Nano Banana de Google Gemini para probar cortes de pelo

Este prompt de Nano Banana en Google Gemini te permite probar cortes, peinados y colores en tus fotos.

Constanza Ferreyra

No te cortes el pelo sin antes usar NanoBanana.

Instyle

Si usas Gemini la IA de Google, pronto podrás experimentar con tu look sin necesidad de ir a la peluquería. La compañía ha lanzado Nano Banana, una función integrada en su modelo de inteligencia artificial Gemini, que permite editar imágenes y simular colores o cortes de pelo con un nivel de detalle muy realista.

En esta guía práctica te explico paso a paso cómo usar Nano Banana —la función de edición de imágenes de Google Gemini— para probar cortes, colores y peinados en tus fotos, conseguir resultados realistas, ajustar la iluminación y exportar la imagen lista para compartir.

Así puedes usar Nano Banana y probar distintos cortes<>.

Nano Banana: pasos para probar un corte de pelo y color nuevos

  1. Prepara tu foto: elige una imagen nítida, con buena iluminación y el rostro orientado hacia la cámara. Evitá fotos muy oscuras o con sombras fuertes; Nano Banana conserva la luz y los rasgos, pero parte de una buena base. Google recomienda imágenes frontales para mejores resultados.
  2. Accede a Gemini: abre la app Gemini en tu móvil o la versión web. Selecciona la función de edición de imágenes y sube la foto. La interfaz te pedirá que describas el cambio; ahí es donde entra el prompt.
  3. Escribe un prompt claro y detallado: un buen prompt devuelve mejores resultados. Ejemplos efectivos: 'Aplica un corte bob a la altura de la barbilla, textura ligeramente ondulada y flequillo de cortina'. 'Mantén mi color natura'. o 'Cambia mi color a rubio platino, manteniendo la iluminación original y sin modificar la forma del rostro'.
  4. Elige opciones de consistencia: si la herramienta lo permite, activa la opción que indique 'mantener rostro e iluminación'. Esto evita que la IA altere rasgos faciales o cambie el fondo de forma no deseada.
  5. Ajustes finos: usa controles para suavizar bordes, ajustar brillo/contraste o retocar la integración con la piel. Estos pequeños retoques aumentan el realismo final.
  6. Exporta y compara: descargá la imagen final en alta resolución y guardá una copia del original para comparar. Si la vas a compartir, revisá que no haya artefactos ni discrepancias de iluminación.
    Cambios de color y de estilo en el cabello con Gemini AI.

Consejos y precauciones

Al usar Nano Banana conviene ser lo más específico posible, ya que la inteligencia artificial responde mejor a instrucciones detalladas. También es importante tener en cuenta aspectos de privacidad y consentimiento: no se deben editar fotos de otras personas sin su permiso ni utilizar la herramienta para crear imágenes engañosas o deepfakes. Además, es fundamental respetar los derechos de imagen y evitar aplicar estilos o peinados inspirados en retratos protegidos sin la debida autorización.

