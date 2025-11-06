Gemini potencia el traductor de Google con nuevos modos de traducción personalizada

El traductor de Google está probando funciones potenciadas por Gemini , la inteligencia artificial desarrollada por Google. Según reportes de medios especializados como WIRED , el traductor ofrecerá dos modos de funcionamiento —Rápido y Avanzado— que permitirán al usuario elegir entre velocidad o precisión según el tipo de texto que necesite traducir.

El modo Rápido (Fast) apunta a las traducciones cotidianas, priorizando la agilidad en lugar del detalle. Este sistema estaría impulsado por Gemini Nano, la versión más ligera del modelo de lenguaje, que puede ejecutarse directamente en el dispositivo. Esto mejora la privacidad y reduce el tiempo de espera.

Por otro lado, el modo Avanzado (Advanced) estará enfocado en traducciones más complejas, como textos técnicos o académicos. En este caso, la IA no solo traduce palabras, sino también el contexto y la intención del mensaje, lo que permite resultados más naturales. Esta versión utilizaría Gemini Advanced, el modelo más potente de la empresa.

Según el portal 9to5Google, la función aparece actualmente en fase de prueba para un grupo limitado de usuarios de iOS. El modo Avanzado, explican, se activará por defecto, aunque por ahora solo traduce entre inglés, español y francés. Google no confirmó todavía la fecha de lanzamiento ni si será una función gratuita o parte de su suscripción premium.

Esta actualización se suma a una serie de mejoras recientes que integran inteligencia artificial en Google Translate. En agosto, la aplicación incorporó conversaciones traducidas en tiempo real, una función que permite mantener diálogos naturales en más de 70 idiomas. “Los nuevos modelos de reconocimiento de voz fueron entrenados para ofrecer una experiencia fluida incluso en entornos ruidosos”, explicó la compañía.

image Nuevos modos de traducción en Google Translate. Google Blog

Además, el traductor de Google comenzó a probar una herramienta para practicar idiomas, que genera sesiones interactivas de conversación adaptadas al nivel de cada usuario. Por ahora, está disponible para hablantes de inglés que estudian español o francés, y para hablantes de español, francés y portugués que practican inglés.

El equipo de desarrollo de Google aseguró que las capacidades de Gemini mejoraron la calidad, velocidad y comprensión contextual del traductor. "A medida que ampliamos los límites del procesamiento del lenguaje, podemos ofrecer una mayor variedad de idiomas y una mejor experiencia al usuario", señaló la empresa en un comunicado.

Aunque aún no hay fecha oficial para la expansión global de estos modos, la integración de Gemini en Translate muestra cómo Google busca mantener su liderazgo en el terreno de la inteligencia artificial aplicada al lenguaje, un sector cada vez más competitivo y en rápida evolución.