Aprende IA GRATIS con Google Cloud: el evento más grande para Latinoamérica

El 6 de diciembre llega Capacita+ de Google Cloud, un entrenamiento virtual en IA generativa que promete impulsar carreras y conectar talentos en toda Latinoamérica.

El evento Capacita+ de Google Cloud promete capacitar a miles de profesionales en IA generativa en Latinoamérica.

El próximo 6 de diciembre, Google Cloud organizará Capacita+ Aprende IA con Google Cloud, el evento de capacitación en inteligencia artificial más grande de Latinoamérica. La sesión virtual permitirá a los participantes conocer aplicaciones reales de IA, aprender de especialistas y acceder a rutas de formación y cursos gratuitos, incluyendo la posibilidad de obtener una credencial como "Líder en IA".

Qué ofrece Capacita+ CURSO GRATUITO DE GOOGLE NUEVO CURSO GRATUITO DE GOOGLE: Aprende de los mejores profesionales sobre inteligencia artificial Según la información oficial de Google, el encuentro busca que los asistentes puedan “explorar el potencial de la IA, desarrollar nuevas habilidades y conectarse con miles de talentos”. Durante la jornada, los participantes tendrán acceso a:

Sesiones con expertos de GoogleCloud que mostrarán cómo aplicar la IA en la productividad y el trabajo diario.

Programación gratuita enfocada en inteligencia artificial generativa, con ejercicios prácticos y demostraciones en tiempo real.

Ruta de aprendizaje certificada, que permite obtener la credencial de "Líder en IA Generativa", reconocida profesionalmente y compartible en redes sociales. Por qué es importante La capacitación en IA se vuelve cada vez más relevante en el mercado laboral. Según especialistas de Google Cloud, la habilidad para aplicar inteligencia artificial en entornos productivos ya no es opcional:

“El conocimiento en IA generativa impulsa la innovación, optimiza procesos y abre oportunidades profesionales que antes no existían”, explican. “El conocimiento en IA generativa impulsa la innovación, optimiza procesos y abre oportunidades profesionales que antes no existían”, explican.

image La IA y la nube son dos de las habilidad más solicitadas en el mercado laboral. Google Blog Para quienes buscan potenciar sus carreras, este evento representa una combinación de aprendizaje práctico, conexión con expertos y reconocimiento profesional a través de la certificación.