Cómo transferir todos tus datos de iPhone a Android: guía paso a paso

Descubre cómo transferir tus archivos, chats de WhatsApp, fotos y más de iPhone a Android de manera fácil y segura con esta guía paso a paso.

Ernesto Gutiérrez

Migrar de iPhone a Android hoy es más simple: los datos, fotos, chats y contactos pueden transferirse con procesos automatizados.

La transición de iPhone a Android ya no es un proceso engorroso. Hoy en día, con herramientas más avanzadas y fáciles de usar, los usuarios pueden mover tus datos, archivos, chats de WhatsApp, fotos, contactos y más, entre ambos sistemas operativos. Ya no es necesario perder tiempo ni temer por la pérdida de datos, ya que las opciones de transferencia ahora están automatizadas, y los pasos personalizados permiten una migración más fluida y segura.

Si estás listo para cambiar de dispositivo, aquí tienes una guía detallada para hacerlo de manera eficiente, sin complicaciones y con el menor riesgo de pérdida de información.

Verificar versiones, conectar a Wi-Fi y revisar permisos previos es fundamental para evitar pérdidas de datos durante la migración.

Requisitos previos: asegúrate de cumplir con las condiciones

Antes de comenzar el proceso de transferencia, hay algunos requisitos esenciales que debes verificar:

  • Dispositivo Android con la versión correcta: Tu nuevo equipo debe tener al menos Android 12 para utilizar la app oficial de cambio de sistema. Otros modelos permiten transferir datos por cable USB durante la configuración inicial.
  • iPhone con iOS actualizado: Asegúrate de que el teléfonos esté ejecutando iOS 15 o una versión más reciente si vas a optar por la transferencia inalámbrica.
  • Conexión a Internet: Una red Wi-Fi estable es crucial para garantizar una transferencia rápida y sin interrupciones.
  • Dispositivos cargados y con suficiente espacio: Ambos equipos deben estar completamente cargados, y el dispositivo Android debe tener espacio suficiente para recibir todos los datos.
android2
La transferencia por cable permite copiar la mayor cantidad de información, incluyendo WhatsApp, apps y configuraciones clave.

Primeros pasos: configuración inicial y conectividad en Android e iPhone

  • Enciende el teléfono Android: Al iniciar el dispositivod, selecciona la opción "Iniciar" para comenzar la configuración.
  • Conéctate a Wi-Fi: Asegúrate de que el celular esté conectado a una red Wi-Fi estable. Sin esto, no podrás continuar con la transferencia de datos.
  • Cambio de SIM: Extrae la tarjeta SIM del iPhone y colócala en el dispositivo Android. Si usas eSIM, sigue las instrucciones de tu proveedor.
  • Desbloqueo del iPhone: Asegúrate de que el iPhone no tenga bloqueos como patrones o contraseñas que dificulten la transferencia.

Métodos para transferir tus datos

1.Transferencia por cable: la opción más completa

Si buscas transferir la mayor cantidad de datos, la mejor opción es hacerlo por cable. Aquí te explicamos cómo:

  • Conecta el iPhone al Android: Utiliza un cable USB-C a Lightning o un adaptador compatible para conectar ambos dispositivos.
  • Desactiva iMessage: Para evitar problemas con los mensajes, asegúrate de desactivar iMessage en el iPhone antes de comenzar la transferencia.
  • Accede a la cuenta de Google en Android: Esto permitirá restaurar tus apps, calendarios y conversaciones de WhatsApp.
  • Selecciona los datos a transferir: En el dispositivo Android, marca lo que deseas mover y presiona "Copiar".
  • WhatsApp: Para transferir tus chats de WhatsApp, simplemente escanea el código QR que aparece en el dispositivo Android usando el iPhone y sigue las instrucciones.
android
La opción inalámbrica, a través de la app Cambiar a Android, ofrece una alternativa rápida sin necesidad de cables compatibles.

2.Transferencia inalámbrica: alternativa sin cables

Si no tienes un cable compatible, la transferencia inalámbrica es una opción viable:

  • Descarga la app "Cambiar a Android" en el iPhone desde la App Store.
  • Escanea el código QR: Conecta ambos dispositivos a Wi-Fi y, en el Android, selecciona “Copiar datos desde un dispositivo anterior”. Escanea el código QR que aparecerá en la pantalla de tu Android usando el iPhone.
  • Sigue el asistente paso a paso: Los dispositivos estarán conectados a Internet, y el proceso continuará sin complicaciones, guiándote hasta completar la transferencia.

Es importante tener en cuenta que algunos datos, como aplicaciones protegidas o gestionadas por empresas, o configuraciones específicas, pueden requerir ajustes manuales después de la migración. Además, las transferencias pueden durar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo de la cantidad de datos y el método que elijas.

