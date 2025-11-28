Cómo transferir todos tus datos de iPhone a Android: guía paso a paso

Descubre cómo transferir tus archivos, chats de WhatsApp, fotos y más de iPhone a Android de manera fácil y segura con esta guía paso a paso.

Migrar de iPhone a Android hoy es más simple: los datos, fotos, chats y contactos pueden transferirse con procesos automatizados.

La transición de iPhone a Android ya no es un proceso engorroso. Hoy en día, con herramientas más avanzadas y fáciles de usar, los usuarios pueden mover tus datos, archivos, chats de WhatsApp, fotos, contactos y más, entre ambos sistemas operativos. Ya no es necesario perder tiempo ni temer por la pérdida de datos, ya que las opciones de transferencia ahora están automatizadas, y los pasos personalizados permiten una migración más fluida y segura.

Si estás listo para cambiar de dispositivo, aquí tienes una guía detallada para hacerlo de manera eficiente, sin complicaciones y con el menor riesgo de pérdida de información.

android4 Verificar versiones, conectar a Wi-Fi y revisar permisos previos es fundamental para evitar pérdidas de datos durante la migración. Imagen extraída de la web Requisitos previos: asegúrate de cumplir con las condiciones Antes de comenzar el proceso de transferencia, hay algunos requisitos esenciales que debes verificar:

Dispositivo Android con la versión correcta: Tu nuevo equipo debe tener al menos Android 12 para utilizar la app oficial de cambio de sistema. Otros modelos permiten transferir datos por cable USB durante la configuración inicial.

con la versión correcta: Tu nuevo equipo debe tener al menos Android 12 para utilizar la app oficial de cambio de sistema. Otros modelos permiten transferir datos por cable USB durante la configuración inicial. iPhone con iOS actualizado: Asegúrate de que el teléfonos esté ejecutando iOS 15 o una versión más reciente si vas a optar por la transferencia inalámbrica.

con iOS actualizado: Asegúrate de que el teléfonos esté ejecutando iOS 15 o una versión más reciente si vas a optar por la transferencia inalámbrica. Conexión a Internet: Una red Wi-Fi estable es crucial para garantizar una transferencia rápida y sin interrupciones.

Dispositivos cargados y con suficiente espacio: Ambos equipos deben estar completamente cargados, y el dispositivo Android debe tener espacio suficiente para recibir todos los datos. android2 La transferencia por cable permite copiar la mayor cantidad de información, incluyendo WhatsApp, apps y configuraciones clave. Imagen extraída de la web Primeros pasos: configuración inicial y conectividad en Android e iPhone Enciende el teléfono Android : Al iniciar el dispositivod, selecciona la opción "Iniciar" para comenzar la configuración.

: Al iniciar el dispositivod, selecciona la opción "Iniciar" para comenzar la configuración. Conéctate a Wi-Fi: Asegúrate de que el celular esté conectado a una red Wi-Fi estable. Sin esto, no podrás continuar con la transferencia de datos .

. Cambio de SIM: Extrae la tarjeta SIM del iPhone y colócala en el dispositivo Android . Si usas eSIM, sigue las instrucciones de tu proveedor.

y colócala en el dispositivo . Si usas eSIM, sigue las instrucciones de tu proveedor. Desbloqueo del iPhone: Asegúrate de que el iPhone no tenga bloqueos como patrones o contraseñas que dificulten la transferencia. Métodos para transferir tus datos 1.Transferencia por cable: la opción más completa Si buscas transferir la mayor cantidad de datos, la mejor opción es hacerlo por cable. Aquí te explicamos cómo:

Conecta el iPhone al Android : Utiliza un cable USB-C a Lightning o un adaptador compatible para conectar ambos dispositivos.

al : Utiliza un cable USB-C a Lightning o un adaptador compatible para conectar ambos dispositivos. Desactiva iMessage: Para evitar problemas con los mensajes, asegúrate de desactivar iMessage en el iPhone antes de comenzar la transferencia.

antes de comenzar la transferencia. Accede a la cuenta de Google en Android : Esto permitirá restaurar tus apps, calendarios y conversaciones de WhatsApp.

: Esto permitirá restaurar tus apps, calendarios y conversaciones de WhatsApp. Selecciona los datos a transferir: En el dispositivo Android , marca lo que deseas mover y presiona "Copiar".

, marca lo que deseas mover y presiona "Copiar". WhatsApp: Para transferir tus chats de WhatsApp, simplemente escanea el código QR que aparece en el dispositivo Android usando el iPhone y sigue las instrucciones. android La opción inalámbrica, a través de la app Cambiar a Android, ofrece una alternativa rápida sin necesidad de cables compatibles. Imagen extraída de la web 2.Transferencia inalámbrica: alternativa sin cables Si no tienes un cable compatible, la transferencia inalámbrica es una opción viable: