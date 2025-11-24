iOS 27 apuntaría a mejorar el rendimiento del iPhone próximamente

La próxima actualización de Apple, iOS 27, sería una versión centrada en estabilidad y limpieza del sistema, dejando de lado funciones llamativas de los iPhone.

El primer adelanto sobre iOS 27 indica que Apple está trabajando en una actualización enfocada en mejorar el rendimiento general del sistema en los iPhone. La compañía habría optado por una estrategia parecida a la usada con Snow Leopard.

Un sistema operativo que prioriza la estabilidad La nueva etapa de iOS 27 busca pulir componentes internos y optimizar procesos que hoy afectan el uso diario. Según fuentes cercanas al desarrollo, los equipos están revisando la estructura del sistema para bajar la sobrecarga, corregir fallos persistentes y limpiar código heredado. Se espera que este trabajo mejore la respuesta en tareas básicas y reduzca problemas en modelos recientes y antiguos.

La próxima versión del sistema, iOS 27, apunta a un funcionamiento más rápido y limpio de los iPhone. Apple Bloomberg explicó que esta hoja de ruta recuerda al cambio que Apple hizo en 2009 con MacOS X Snow Leopard, cuando reorganizó funciones internas sin sumar grandes novedades. El planteo actual toma distancia del rediseño de iOS 26 y de su interfaz Liquid Glass, que generó errores visibles para muchos usuarios. Entre los inconvenientes señalados están el sobrecalentamiento, el consumo de batería más alto de lo habitual, fallos en animaciones y problemas con el teclado y la conectividad.

Varios usuarios reportaron situaciones similares. En su testimonio, un creador mencionó que su iPhone 17 muestra fallas en el control deslizante de brillo, que a veces se queda trabado, y que la cámara activa el modo macro cuando no corresponde, sobre todo durante grabaciones. Estos casos reforzaron la idea de que la empresa necesita una versión más ordenada después de años marcados por la presión competitiva y el avance de la IA móvil.

Qué mejoras llegarían con la actualización de iOS 27 Las correcciones internas de iOS 27 podrían dar como resultado un sistema más confiable, rápido y sencillo de usar. La expectativa es que el rendimiento mejore tanto en modelos nuevos como en dispositivos con varios años de uso. Además, el ajuste podría impactar de forma positiva en la duración de batería, algo que suele ser clave en cada ciclo de actualización.