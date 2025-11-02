Mercado Libre: smartwatch de Motorola tiene 32% OFF y se puede usar con Android o Apple

Esta es una oferta de tiempo limitado que se convirtió en la más solicitada y que ofrece hasta 24 cuotas.

El smartwatch que está de oferta en Mercado Libre.

Hace varios años que los relojes inteligentes están de moda y ahora alcanzan un costo accesible. Este es el caso del Moto Watch 120, que puedes conseguir por tan solo 1454 pesos en Mercado Libre. La oferta es de tiempo limitado y se convirtió en la más solicitada.

Las características de este smartwatch Una de las características que destacaron en Mercado Libre es su pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas que funciona con Moto Watch OS, un sistema operativo compatible con Android e iOS. Desde ambos sistemas operativos puedes configurar múltiples funciones, así como personalizar su apariencia con más de 80 carátulas digitales intercambiables.

smartwatch El Smart Watch que esta de oferta en Mercado Libre. Archivo. Este smartwatch incorpora un sensor de frecuencia cardíaca, monitoreo de oxígeno en la sangre, seguimiento de estrés, análisis de sueño y contador de pasos. También incluye más de 100 modos deportivos y GPS integrado para que registres todas tus actividades físicas.

Motorola también incorporó el modo manos libres para contestar llamadas y que sigas con tus actividades. Además, con su batería de 300 mAh es capaz de durar diez días con una sola carga, pero su vida de uso dependerá de las actividades que realices con él.