El mercado inmobiliario se desaceleró en un octubre marcado por la incertidumbre electoral

La recuperación del mercado inmobiliario es uno de los datos positivos, en materia económica, desde que asumió el gobierno de Javier Milei . Venía de cuatro años de contracción de la demanda por la inestabilidad cambiaria – distorsión por la brecha-, la falta de crédito y el exceso de intervencionismo como la Ley de Alquileres, vigente durante la gestión anterior.

La mayor demanda de los últimos dos años provocó una mejora de los precios que también habían caído de forma considerable entre 2020 y 2023. Con el enrarecimiento del clima económico desde hace un par de meses y la proximidad de las elecciones , el mercado de compraventa de propiedades había entrado en un escenario de mayor cautela.

Esto generó un comportamiento de la demanda más inestable, con subas más moderadas y algunas bajas, según el segmento y la zona que se mida.

Así lo refleja un informe elaborado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, en base a los avisos publicados en el sitio de comercio electrónico. Estos son los puntos salientes del trabajo, tomando como base el segmento de casas y departamentos en la región del AMBA.

Considerando el stock de publicaciones de propiedades activas localizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en octubre de 2025, se registró una variación interanual (octubre de 2025 respecto a octubre de 2024) del precio mediano de venta en dólares por m2 de casas de 0,2%. En cuanto a los departamentos, se registró una variación del 5,7% respecto a octubre de 2024.

Distinguiendo entre Gran Buenos Aires (GBA) Norte, Sur y Oeste y considerando los cambios interanuales, se observan variaciones en el precio en dólares por m2 de casas del 0,3% en CABA, del 3,1% en GBA Norte, del 0,4% en GBA Sur, y del 2,8% en GBA Oeste.

Por su parte, para el caso de departamentos, en CABA, GBA Norte, GBA Sur y GBA Oeste se observan variaciones interanuales del precio de venta del 6,3%, 5,6%, 4,9% y 4,6%, respectivamente.

Variación mes a mes

Si consideramos las variaciones intermensuales (respecto a septiembre de 2025), el cambio en el precio por m2 en dólares de casas es del -1,2% en CABA, del 0,4% en GBA Norte, del -0,7% en GBA Sur, y del 0,2% en GBA Oeste. Por su parte, en el mercado de departamentos, en octubre de 2025 se observan variaciones intermensuales en el precio en dólares por m2 del 0,1% en CABA, del 0,1% en GBA Norte, del 0,1% en GBA Sur, y del 0,5% en GBA Oeste.

Explotando la granularidad de los datos por barrios de CABA y municipios de AMBA, en GBA (excluyendo barrios de CABA), Pilar es uno de los municipios que registra una alta variación interanual en el precio de venta en dólares por m2 de casas, con un incremento del 19,0%.

En el caso de los departamentos, la mayor variación interanual corresponde a Escobar, con un incremento del 18,2%. Por su parte, en CABA, la mayor variación interanual del precio de venta en dólares por m2 de departamentos se registró en Saavedra, con un aumento del 10,3%.

Demanda y elecciones

La información de demanda parece sugerir una desaceleración en el dinamismo del mercado. La demanda de departamentos en venta en CABA, medida a través de contactos, creció 8,5% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, aunque con una tendencia descendente en los últimos meses.

Este comportamiento puede estar asociado a la suspensión de los créditos hipotecarios y al aumento de la incertidumbre política reciente, factores que estarían postergando decisiones de inversión inmobiliaria.