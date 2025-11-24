¿Es negocio hoy viajar a Chile y comprar el iPhone 17 Pro? Todo lo que tenés que saber
Comprar el iPhone 17 Pro en Chile puede ofrecer un ahorro frente a Argentina, pero la brecha es menor que a principio de año. Precio, pago y Aduana en detalle.
Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, muchos argentinos vuelven a preguntarse si conviene aprovechar un viaje a Chile para comprar tecnología a mejor precio. Dentro de la familia de los iPhone, el iPhone 17 Pro es uno de los productos que más dudas genera: mientras Ripley en Chile y Mercado Libre Argentina muestran valores distintos, la brecha ya no es tan amplia como en los meses posterior a su lanzamiento. Para entender si realmente vale la pena traerlo del exterior en plena temporada de turismo, repasamos las cifras del 24 de noviembre de 2025, las formas de pago más convenientes y qué pasa con Aduana cuando el equipo es para uso personal.
Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro en Chile y cómo queda al pasarlo a pesos argentinos
El equipo ya se consigue en dos canales clave:
- Ripley Chile: $1.409.990 CLP
- Mercado Libre Argentina: $2.550.000 ARS
Para saber si conviene, se aplicó la conversión clásica: primero llevar el precio chileno a dólares y luego pasarlo a pesos argentinos usando la cotización oficial del mismo día.
CLP → USD
$1.409.990 ÷ 940,61 CLP/USD = USD 1.499,01
USD → ARS
1.499,01 × $1.450 ARS/USD = $2.173.550 ARS
Con esa equivalencia, comprar el iPhone 17 pro en Ripley Chile implica un valor final aproximado de $2.173.550 ARS, lo que representa un ahorro cercano a $376.450 ARS frente a los $2.550.000 ARS de Mercado Libre Argentina.
La diferencia existe, pero ya no es explosiva: ronda los $400.000, muy lejos del millón de pesos de brecha que se vio a mediados de 2025 con su lanzamiento.
Cómo hacer la conversión: el método que sirve para cualquier modelo y tienda
La fórmula es simple y se puede usar para cualquier precio en Chile:
-
De CLP a USD:
Dividir el monto chileno por la cotización del dólar del día.
Ejemplo: $1.409.990 ÷ 940,61 = USD 1.499,01
De USD a ARS:
Multiplicar ese valor por el tipo de cambio oficial argentino.
Ejemplo: 1.499,01 × $1.450 = $2.173.550 ARS
Ese número es el equivalente real que permite comparar con los precios de Argentina y evaluar si vale la pena.
Pagos en Chile y Aduana: qué tener en cuenta
Para quienes viajen a comprar en Chile, hay formas de pago que permiten capturar el tipo de cambio oficial y evitar recargos impositivos bancarios en Argentina:
- Tarjeta de crédito en dólares. Una sola cuota, pagada con dólares propios (saldo en cuenta o billete depositado). Al liquidarse con tus USD, no aplica el impuesto del 30% sobre consumos en moneda extranjera.
- Tarjeta de débito en dólares. El débito sale de tu caja de ahorro en USD, configurando la preferencia desde el homebanking para consumos internacionales. También evita el 30% mientras uses dólares propios.
¿Te conviene hoy?
Sí, pero con matices. El ahorro ronda los $400.000 ARS, una cifra relevante pero no tan amplia como en años previos. Para quienes ya planean viajar o tengan dólares propios, comprar el iPhone 17 Pro en Chile sigue siendo atractivo. Para quienes tendrían que hacer un viaje exclusivo para comprarlo, la diferencia puede no justificar el costo adicional.