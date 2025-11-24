¿Es negocio hoy viajar a Chile y comprar el iPhone 17 Pro? Todo lo que tenés que saber

Comprar el iPhone 17 Pro en Chile puede ofrecer un ahorro frente a Argentina, pero la brecha es menor que a principio de año. Precio, pago y Aduana en detalle.

El cálculo entre Ripley Chile y Mercado Libre Argentina muestra una brecha moderada, lejos de los picos de años anteriores.

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, muchos argentinos vuelven a preguntarse si conviene aprovechar un viaje a Chile para comprar tecnología a mejor precio. Dentro de la familia de los iPhone, el iPhone 17 Pro es uno de los productos que más dudas genera: mientras Ripley en Chile y Mercado Libre Argentina muestran valores distintos, la brecha ya no es tan amplia como en los meses posterior a su lanzamiento. Para entender si realmente vale la pena traerlo del exterior en plena temporada de turismo, repasamos las cifras del 24 de noviembre de 2025, las formas de pago más convenientes y qué pasa con Aduana cuando el equipo es para uso personal.

iphone 17 pro c Los celulares están exentos de impuestos de Aduana cuando son para uso personal, un dato clave al comprar este iPhone. Imagen extraída de la web Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro en Chile y cómo queda al pasarlo a pesos argentinos El equipo ya se consigue en dos canales clave:

Ripley Chile : $1.409.990 CLP

: $1.409.990 CLP Mercado Libre Argentina: $2.550.000 ARS Para saber si conviene, se aplicó la conversión clásica: primero llevar el precio chileno a dólares y luego pasarlo a pesos argentinos usando la cotización oficial del mismo día.

CLP → USD $1.409.990 ÷ 940,61 CLP/USD = USD 1.499,01

USD → ARS 1.499,01 × $1.450 ARS/USD = $2.173.550 ARS Con esa equivalencia, comprar el iPhone 17 pro en Ripley Chile implica un valor final aproximado de $2.173.550 ARS, lo que representa un ahorro cercano a $376.450 ARS frente a los $2.550.000 ARS de Mercado Libre Argentina.

La diferencia existe, pero ya no es explosiva: ronda los $400.000, muy lejos del millón de pesos de brecha que se vio a mediados de 2025 con su lanzamiento.