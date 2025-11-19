¿Conviene comprar el iPhone 15 en Argentina?

El iPhone 15 sigue presente en el mercado argentino con precios distintos según tienda, capacidad y estado del equipo. Aunque salió en 2023, su uso diario continúa siendo muy popular y muchos usuarios de Apple destacan la estabilidad de iOS y la duración de los modelos Pro.

"En 2025 sigue siendo un teléfono confiable", indican usuarios consultados en tiendas oficiales de Apple.

La familia iPhone 15 llegó con cuatro modelos: iPhone 15 , 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Los dos primeros usan el chip A16 Bionic, mientras que los Pro incorporan el A17 Pro, un procesador más rápido y con mejor eficiencia. Además, solo los modelos Pro ofrecen soporte para Apple Intelligence, la plataforma de IA integrada anunciada en 2024.

En diseño, la línea mantiene bordes redondeados y un estilo uniforme que sigue funcionando bien en 2025. Los modelos Pro se diferencian por el acabado en titanio natural o azul, mientras que las variantes básicas optan por colores pastel como rosa, verde o azul claro. Todos mantienen pantallas OLED con buenos niveles de brillo y una reproducción de color estable.

En el caso de los usados o reacondicionados, la variación es mayor. Algunos comercios locales venden el iPhone 15 básico por valores que rondan los 400 dólares convertidos al tipo de cambio, mientras que un 15 Plus reacondicionado aparece cerca de los 700 dólares.

image iPhone 15 y iPhone 15 Plus. Apple

Duración y rendimiento en 2025

Los iPhone 15 continúan recibiendo actualizaciones de iOS y mantienen ciclos de vida prolongados. Apple suele extender soporte durante cinco o seis años, por lo que la línea 2023 todavía tiene camino por delante. Los modelos Pro llevan ventaja en potencia y eficiencia, especialmente en tareas que usan IA y juegos de alta demanda.

La autonomía también es un punto a tener en cuenta. El 15 Plus y el 15 Pro Max se posicionan como los más duraderos, con jornadas completas sin recurrir al cargador. El 15 estándar rinde un poco menos, aunque sigue siendo suficiente para un uso cotidiano.

¿Conviene comprarlo hoy?

iPhone 15, la opción que cobra relevancia frente a la salida del iPhone 17

Comprar un iPhone 15 en Argentina en 2025 depende del presupuesto y del uso. Para quienes buscan ingresar al ecosistema Apple con un modelo reciente, los teléfonos de la gama 15 son buenas opciones en precio-calidad. Los Pro mantienen mejor rendimiento y mayor vida útil, pero su disponibilidad es limitada.

Los especialistas consultados por tiendas locales coinciden: “Si lo encontrás a buen precio, sigue siendo una compra razonable”. No es el modelo más nuevo, pero conserva potencia, buena pantalla y cámaras que todavía cumplen en la gama alta.