Llegó el YouTube Recap 2025: descubre tu resumen anual de videos, música y creadores

La plataforma de Google se suma a la temporada de balances, como Spotify con una experiencia interactiva. Explora la tendencia de YouTube.

Desde el 2 de diciembre, YouTube comenzó a desplegar su retrospectiva personalizada. Siguiendo la tendencia consolidada por Spotify Wrapped, esta función permite a los usuarios visualizar sus estadísticas, conocer qué contenidos los atraparon durante el año y compartir sus hitos en redes sociales. A continuación, te explicamos cómo activarlo y qué novedades trae esta edición.

En los últimos años, el cierre del calendario trajo consigo una nueva tradición digital: los resúmenes anuales de consumo. Si bien el Spotify Wrapped se ha posicionado como el caso más emblemático, las grandes plataformas de video no se han quedado atrás. Este mes, la red social de videos en línea más importante del mundo lanzó oficialmente su YouTube Recap 2025.

Más allá de una simple revisión de números, esta herramienta ofrece una radiografía detallada de los gustos del usuario basándose en su historial de visualización. La propuesta busca responder qué tipo de contenido atrapó a la audiencia, cuánto tiempo se invirtió en la plataforma y quiénes fueron los creadores que marcaron el ritmo del 2025.

Spotify Vs YouTube Music - Portada Spotify supera a YouTube Music con funciones clave que mejoran la experiencia musical. shutterstock ¿Qué incluye el resumen de YouTube este año? Al acceder a la experiencia, el usuario se encontrará con un formato de historias (tarjetas interactivas similares a las de Instagram o TikTok) diseñadas para ser revisadas, descargadas y compartidas. El Recap 2025 desglosa la actividad en varios puntos clave:

Consumo multiplataforma: Estadísticas integradas de videos largos, Shorts y podcasts, detallando el tiempo total de visualización.

Fandom y Creadores: Un ranking de los canales y creadores que más siguió el usuario.

Sección Musical: Para quienes usan la plataforma para escuchar música, se mostrarán artistas, canciones y géneros predilectos.

Perfil de Usuario: Quizás la función más llamativa es la asignación de un "tipo de usuario" basado en hábitos, con etiquetas como "Espíritu creativo", "Buscador de maravillas" o "Conector". música2 Tus artistas favoritos en un solo lugar. Paso a paso: cómo activar tu Recap A diferencia de otras funciones premium, el resumen anual es gratuito y no requiere suscripción paga; basta con tener una cuenta activa y haber generado suficiente historial durante el año.