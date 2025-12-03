Youtube le gana a Spotify: cómo activar tu recap y ver tu resumen musical

YouTube lanza la aventura anual en la red y se adelanta a Spotify, un vistazo al historial que nadie vio. El misterio detrás de tu recap.

El resumen anual de YouTube llega para poner fin a la hegemonía de los resúmenes musicales en la red. La plataforma se adelanta a Spotify y ofrece una mirada única a nuestros intereses y horas de reproducción a lo largo del año. Esta nueva función, esperada por la audiencia, ya está disponible globalmente esta semana.

Cómo activar en Youtube tu resumen personalizado El primer YouTube Recap marca un hito en el cierre del año para la comunidad digital. La función estará disponible para la audiencia mundial, después de su lanzamiento en Norteamérica. Para encontrarlo solo tienes que ir a la página principal o buscar en la pestaña “Tú”. Se accede desde cualquier dispositivo.

youtube Este resumen anual va mucho más allá de lo musical, destacando búsquedas detalladas e intereses específicos de cada persona. El sistema entrega un grupo de hasta doce tarjetas diferentes. Estas fichas muestran la evolución de los hábitos de visualización y tus canales principales.

Uno de los atractivos centrales de la nueva función es que revela un tipo de personalidad. El algoritmo asigna un rol basado en el contenido que disfrutaste mirar durante el año. Es un giro lúdico que transforma los datos en un retrato personal. La gente ya quiere saber su resultado.