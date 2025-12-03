Ya salió el Spotify Wrapped 2025: cómo ver tu resumen musical más escuchado del año

La plataforma de streaming, Spotify, lanzó su resumen anual con los artistas y canciones favoritas de cada usuario.

Como pasa cada fin de año, el Spotify Wrapped ya está disponible para todos. La plataforma sueca Spotify recopiló los datos de los últimos doce meses para que los usuarios puedan ver cuáles fueron sus artistas y temas más escuchados, un clásico que enloquece a las redes sociales.

image Spotify Wrapped: una dinámica con menos colores para el 2025. Spotify La compañía sabe muy bien que la música que uno escucha dice mucho sobre cada persona. Por eso, millones de usuarios en todo el mundo esperaban este momento, donde se muestra un pantallazo de los gustos musicales que marcaron el año. Las capturas de pantalla de los resultados invaden las redes, creando una verdadera movida digital alrededor de la plataforma de streaming.

La novedad social y la "Wrapped Party" de Spotify Spotify Wrapped 2025: saludos de famosos y nueva estética La gran novedad de esta edición es el diseño, que viene con un formato renovado que apela directamente al contenido adictivo, la serotonina e incluso la gamificación. Buscan que el resumen sea una especie de juego, haciendo más divertida la forma de descubrir al artista más escuchado o la canción que no paraste de repetir.

image Los artistas más escuchados del año en Spotify. Spotify Pero la jugada más fuerte para que esto se comparta más es la "Wrapped Party" (Fiesta Wrapped). Esta función es ideal para comparar gustos con tu gente. La idea es simple: mediante un código especial, la plataforma te permite ver y contrastar tus resultados musicales con los de tus amigos. Esto convierte el resumen en una competencia sana y social, que usa la música como excusa para ver quién "la rompió" más durante el año.

Para ver tu lista personalizada, el proceso es muy sencillo, aunque hay una limitación importante: solo se puede acceder desde la app de tu smartphone. Si intentás hacerlo desde la computadora, el resumen no te va a aparecer.