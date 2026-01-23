Elecciones desdobladas: qué se juega el kirchnerismo tras romper con el PJ

El 22 de febrero serán las elecciones desdobladas en seis departamentos de la provincia. En tres de estos, el kirchnerismo mendocino decidió competir por fuera de la estructura del PJ y formalizó su ruptura con el sector de los intendentes.

La disputa se dará en Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael. En este último, también presentó listas para convencionales constituyentes, ya que se apunta a reformar la Carta Orgánica.

El espacio configuró una alternativa electoral con la creación de un frente compuesto por el Partido Federal y Unión Popular, algo que ya había amagado a hacer para los comicios de octubre pero, en ese momento, terminó acordando con el oficialismo del sello justicialista.

Asimismo, desistió de participar por cuenta propia en Maipú, La Paz y Santa Rosa y, así, no incrementar aún más el ruido contra los jefes comunales peronistas.

Ahora buscará lograr una performance que mantenga a La Cámpora en una posición de relevancia dentro del espectro del peronismo mendocino .

En 2023, las PASO provinciales fueron para el kirchnerismo y le hizo sostener al espacio el lugar que había ganado a partir de 2019. Luego, ese peso político fue discutido internamente por el magro resultado que dejó al peronismo en el tercer lugar en esos comicios.

Por esto, la decisión de ir por fuera del PJ va más allá de la disputa por los cargos y parece marcar un quiebre mayor en el justicialismo, y será la sociedad la que analice esa determinación en las elecciones de febrero.

elecciones legislativas 2025 (2) La Cámpora irá por separado en tres departamentos en estas elecciones. Qué bancas renueva y qué le quedará en los concejos deliberantes y la Legislatura.

Qué pone en juego el kirchnerismo en las elecciones

El dispositivo kirchnerista en Mendoza, encabezado por Anabel Fernández Sagasti, podría tener dos bancas menos en los concejos deliberantes luego de los comicios de febrero. Es que se vencen los mandatos de Paloma Scalco (Luján de Cuyo) y Juan Manuel Villalba (Rivadavia).

Scalco es justamente una de las tres candidatas que debaten en la Justicia su postulación, junto a Debora Quiroga (Santa Rosa) y Romina Barrera (La Paz). La dirigente de La Cámpora finaliza su segundo periodo como concejala y, por la ley sancionada en 2024, no se podría volver a presentar. Sin embargo, un caso anterior fue favorable para el espacio y se espera que pueda continuar en carrera.

Villalba, en tanto, no vuelve a ser candidato y allí el kirchnerismo y su “Frente Patria” intentará luchar por alguna de las cinco bancas en juego.

En San Rafael la lucha será mayor, ya que es en el único territorio en el que le hace frente a un intendente peronista y, además, también a la conducción del partido, ya que el propio titular del PJ, Emir Félix, va como candidato a convencional constituyente.

Cuántos concejales y legisladores tiene el kirchnerismo en Mendoza

El kirchnerismo busca, así, reforzar su cuerpo de dirigentes con cargos electivos. A partir de la renovación legislativa municipal que se dará durante este año, el espacio contará con cuatro concejales afines: Gustavo Caleau (Ciudad de Mendoza), Martín González (Godoy Cruz), Laura Soto (San Martín) y Florencia Escartín (General Alvear).

Por otra parte, en la Legislatura sumará dos senadores (Félix González y Omar Parisi) y dos diputados (Lucas Ilardo y Lidia Quintana.