Quiebre: el impacto de la salida del kirchnerismo en el PJ y qué pasará luego de la elección

La salida fue casi intempestiva y generó incertidumbre en el sector que comanda al Partido Justicialista , donde si bien siguen asegurando que el partido está "ordenado", si todo sigue así, el caudal de votos complicará sobre todo la performance de los intendentes peronistas, quienes desdoblaron sus elecciones para no caer en el factor "Cornejo-Milei", donde esa alianza arrasó el 26 de octubre, dejando bien lejos al peronismo.

En este caso, un panorama como el actual tendrá varios condimentos. Por un lado, conocer qué resultado podría tener la nueva alianza "La Libertad Avanza-Cambia Mendoza-Pro"; y por el otro qué "arrastrará" el sector del kirchnerismo , sobre todo en Maipú, donde gobierna Matías Stevanato; San Rafael, que está liderado por Omar Félix; la Santa Rosa de Flor Destéfanis y La Paz, que tiene como intendente a Fernando Ubieta.

En el PJ desechan, lógicamente, las críticas del kirchnerismo con la modalidad que se tomó y votó en el Congreso Partidario, de que sea una mesa de 8 integrantes la que decidiera las candidaturas a concejales; y aseguran que era "la que mejor se ajustaba en el tiempo de llamado de elecciones". En tanto, el kirchnerismo pedía elecciones internas o una elección "más democrática", sobre todo en comunas donde no gobierna el PJ, como Luján o Rivadavia.

De hecho, la conducción actual recuerda y lanza una chicana contra el kirchnerismo , al sostener que "amenazaron durante todo el 2025 que si había una elección interna general antes de los comicios del 26 de octubre, competirían por afuera. Hoy presionan por la elección interna, que era inviable", aseguraron.

La defensa del PJ argumenta que "no había tiempo" para esta eventual interna y que "no se podía llamar a interna partidaria antes de la fecha en la que los intendentes no comunicaran el desdoblamiento".

uceda emir félix conferencia pj cierre campaña-15 (2) Marisa Uceda y Emir Félix. Rodrigo D'Angelo / MDZ

"La ley no se ajustaba, porque daba tiempo hasta el 24 de octubre. Si nosotros llamábamos a internas el 25, no pasaba siquiera el período de tachas", argumentaron.

Hay algo cierto, y es que el kirchnerismo estaba disminuido con los congresales, por lo que indefectiblemente iba a perder en la contienda interna. De hecho, aseguran que hubo "excusas" y "poca voluntad" para establecer la interna partidaria, "como sí hubo en cinco departamentos", lanzaron, respecto a Capital, Guaymallén, San Martín, Las Heras y Junín.

Por otro lado, en el PJ aseguran que el summun del conflicto es Luján de Cuyo, que tiene a una sola concejal (la dirigente kirchnerista Paloma Scalco) y que "pretendían liderar la lista" en la que enfrentarán a un solo gran frente oficialista municipal, provincial y nacional (Pro-Cambia Mendoza-La Libertad Avanza).

"Si perdían el primer lugar de la lista, debían negociar el segundo espacio, pero evidentemente creen que no hay chances y decidieron ir por afuera", acotaron.

"Puertas abiertas" en el PJ

De igual forma, subestimaron la situación al sostener que van a seguir intentando "sumar a más dirigentes al peronismo". "No vamos a victimizar a nadie, pero usualmente se da que un grupo de peronistas aparece en otra lista. Veremos qué pasa de aquí a la presentación de listas", indicaron.

Pero acto seguido, agregaron: "Contra la vanidad y egos es difícil discutir. Estamos tranquilos, el partido esta ordenado. Es cierto que esperábamos más listas pero esto fue lo q pasó. Está la etapa de presentación de candidatos. Esperaremos a esa fecha", cerraron.

En el kirchnerismo negaron las críticas y Paloma Scalco, hace ya varios días, acotó que el método que se eligió para resolver candidaturas "es absolutamente cerrado, lejos de la militancia y sin participación de mayorías y minorías. Es la impronta que está planteando el PJ. Nos preocupa de manera significativa esta situación", sostuvo a MDZ Radio y añadió que "muestra la intolerancia y la cerrazón de la conducción del PJ; necesitábamos elegir a nuestros candidatos con elecciones internas, como hemos hecho anteriormente", culminó.