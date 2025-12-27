"Manso frente", el quiebre en la relación y el futuro electoral del kirchnerismo y el PJ

El fin del 2025 no termina de la mejor manera para el Partido Justicialista ( PJ ), que sigue evidenciando sus conflictos internos en Mendoza -en el país también- incluso en las elecciones municipales.

Que la situación dentro del peronismo no es la mejor, no es novedad. Pero tampoco se tenía la certeza total de la jugada del kirchnerismo y especialmente La Cámpora, que rompió el tablero y sumó una alianza para participar por afuera del PJ, con un frente con los sellos del Partido Federal y el Partido Unidad Popular, en una alianza llamada "Manso Frente Mendocino" .

Por otro lado, el oficialismo peronista mantiene en su alianza al histórico nombre del Partido Justicialista, más el Partido Intransigente y Proyecto Sur (de los hermanos Félix).

Todo esto se da en los preparativos a los comicios comunales, que se se desarrollarán en sólo 6 comunas el próximo 22 de febrero, que serán por un lado San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa, gobernadas por el peronismo; más Luján de Cuyo y Rivadavia.

El conflicto entre ambos espacios se había apaciguado con una suerte de tregua en la etapa de la campaña electoral provincial -que tuvo elecciones el 26 de octubre-, luego de un proceso de comicios internos que se desarrollaron en un puñado de comicios, pero en el cual se trazó un acuerdo general entre el sector de los intendentes, bajo la cabeza de Emir Félix, presidente del PJ; y el sector kirchnerista que lidera Anabel Fernández Sagasti.

Entre ambos espacios generaron, en términos amplios, un reparto de espacios entrables y competitivos para las elecciones en las cuatro secciones electorales y también en la lista a diputados nacionales, que fue liderada por Félix y secundada por Marisa Uceda, del ala kirchnerista.

Los senadores Félix González y Helio Perviú Foto: X @FGonzalezMza Los senadores Félix González y Helio Perviú Foto: X @FGonzalezMza

Esta tregua se terminó, no solo por las propias diferencias internas entre sus dirigentes, que tarde o temprano aflorarían, sino que todo se potenciaría con el propio resultado de la elección, donde no le fue bien al Frente Justicialista Mendoza, que si bien retornó al segundo puesto, quedó muy lejos del oficialismo, que arrasó en las elecciones.

Un caso concreto fue que el kirchnerismo no pudo ingresar en la Cámara de Diputados de la Nación con una representante como Uceda (sólo ingresó Emir Félix).

Tras las elecciones, las rencillas dirigenciales se mantuvieron en la previa de la presentación de alianzas para los comicios municipales, pero hubo dos hechos en particular que terminaron de convencer al kirchnerismo de jugar por afuera del oficialismo peronista.

La votación que expuso la fractura

Uno de ellos fue la votación de PSJ Cobre Mendocino (San Jorge), con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación de cobre en la zona de Uspallata. En Diputados hubo una votación completa del bloque peronista en contra de la DIA, con fuertes críticas al estudio en sí de todos los sectores que conforman el espacio.

Sin embargo, en el Senado otra fue la situación, ya que los legisladores que responden a los intendentes decidieron acompañar la DIA del proyecto, y fue el sector kirchnerista el que mantuvo su votación en contra.

sesion por san jorge mineria legislatura Cómo afecta la votación por San Jorge en el armado de listas del peronismo. Marcos Garcia/MDZ

La jugada se dio casi en la previa de la propia sesión de la Cámara Alta. En el sector de los intendentes justificaron su cambio de postura al indicar que hubo "respuestas" a las inquietudes que tenían por parte de Irrigación. En el kirchnerismo no compran ese discurso y advirtieron que la postura del peronismo en su conjunto sobre un tema tan trascendente como el minero, "no se trabajó en conjunto" como partido, y que la definición fue resuelta de manera "unilateral" por ese otro sector, cuestión que también fue contradicha por el otro sector del PJ.

Al margen de estas declaraciones y opiniones, el dato concreto fue que en el Senado el PJ votó dividido, y según el kirchnerismo, "fue una señal" de lo que vendría.

La “mesa chica” del PJ y la impugnación rechazada por la Justicia Electoral

El otro hecho que fue una suerte de gota que rebalsó el vaso, fue la decisión en el Congreso Provincial del PJ de establecer una "mesa chica" en la definición de las listas de candidatos, donde hay mayoría de dirigentes cercanos a Félix y Carlos Ciurca.

Desde el kirchnerismo presentaron una impugnación ante la Justicia Electoral, demanda que fue rechazada, ya que "no está consumado el problema fáctico de este tipo de definiciones del Congreso", por lo que se confirmó el proceso de selección de candidatos dispuesto por la dirigencia del PJ.

"La situación es absurda como lo responde la Justicia, pero lo claro es que toda esta mesa chica es una mala fotocopia del sistema de la UCR, donde presentan las listas internas, vota el Congreso y si tenés un porcentaje minoritario, ingresás en la lista oficial. Acá no se elegía en el Congreso, sino que se valida en esta mesa chica de 8 personas", plantearon.

En defensa a la medida de la conducción del PJ, dirigentes ciurquistas defendieron completamente la decisión del Congreso en base a la resolución judicial. "Si alguien piensa que ésta (ndr: en referencia a la salida del kirchnerismo) es una forma de presión, no se puede hacer, porque nuestras listas ya están avaladas por el Congreso Partidario. Eso fue lo que dijo la Justicia, que no era solo una mesa de 8 la que decidía, sino que era avalada por el Congreso, que es el órgano superior del partido, así que ya no habría forma de modificar las listas", lanzaron.

Las versiones enfrentadas sobre la conducción partidaria

Para el sector de los intendentes, en primer lugar aseguran que "no se trata del kirchnerismo, sino particularmente del sector de La Cámpora". Además, advirtieron que ese sector ha "maximizado" y " exagerado" las situaciones internas del PJ, e insistieron en que la posibilidad de establecer acuerdos en las listas municipales "siempre se ha discutido y resuelto en mesas chicas", más allá este caso.

Además, lo ven como una suerte de "factor presión" para intentar negociar candidaturas a concejales, cuestión en la cual aún está a tiempo, pese a que ya ha presentado los frentes electorales.

stevanato destéfanis emir félix conferencia pj cierre campaña-9 (4) Este sábado el peronismo tomará una decisión para las elecciones de febrero.

Si existe o no la posibilidad de volver a la unidad, se verá antes del 3 de enero, fecha de presentación de candidatos, pero hay quienes han aventurado en la chance de ver 'adhesiones' u otro mecanismo, pero para eso el sector de los intendentes debería "forzar el diálogo", tal cual expresa el kirchnerismo.

"De nuestra parte está todo dicho y estamos muy entusiasmados en competir en los seis departamentos", arengan, aunque lógicamente dejan la puerta abierta a negociaciones.

Otra fuente del sector ciurquista indicó que no esperaban "una reacción así del kirchnerismo, nos pareció raro porque incluso habían tenido acciones respecto a pedidos de participación dentro del PJ. Pero la decisión política evidentemente está tomada", acotaron.

“Manso Frente Mendocino” y la objeción del radicalismo por el nombre

Por otro lado, en el kirchnerismo ya venían adelantando en el transcurso del viernes cómo seguiría la cuestión institucional con el nombre de la alianza, que se llama "Manso Frente Mendocino".

"Nos gustó porque provino del sector juvenil del espacio, que es el que está trabajando fuerte para las elecciones en los 6 departamentos", sintetizaron.

Desde ya, advertían este viernes sobre una posibilidad de ser objetado por otros partidos políticos, sobre todo por la utilización de la palabra "manso" como eje de la publicidad de Mendoza en términos turísticos.

Esto ocurrió, naturalmente, de manos del radicalismo, al sostener que la palabra manso "integra y domina una campaña institucional oficial de alcance provincial y nacional "Mendoza, Manso Destino", ampliamente difundida por el Gobierno de Mendoza".