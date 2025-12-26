Mansa polémica: impugnan el frente kirchnerista por el parecido a un eslogan provincial

El kirchnerismo provincial presentó un frente propio para competir en las elecciones departamentales de febrero, rompiendo de esa manera al peronismo. Esa presentación tuvo una doble provocación y además de abrir una pelea interna en el partido, a través del nombre generaron polémica con el oficialismo.

Es que lo bautizaron como "Manso Frente Mendocino", tomando una palabra que el Gobierno había usado como eslogan para la promoción turística de la Provincia. Pues la polémica derivó en una impugnación en la justicia.

A partir del nombre, el oficialismo impugnó al Frente kirchnerista. Según esa presentación, que comparten la UCR y La Libertad Avanza, el nombre puede generar confusión en la ciudadanía por reproducir el concepto "Manso" que es usado en la campaña institucional. La impugnación debe ser evaluada por la Junta Electoral Provincial y de ser aceptada, ese sector debería renombrar el Frente.

La impugnación del oficialismo por el uso del nombre del frente "Venimos a IMPUGNAR la denominación "Manso Frente Mendocino" solicitada por los partidos UNIDAD POPULAR Y PARTIDO FEDERAL, para participar en el proceso electoral municipal a celebrarse el día 22 de febrero de 2026 en la Provincia de Mendoza, por resultar objetivamente susceptible de inducir a confusión en el electorado, al reproducir el elemento distintivo "Manso" que integra y domina una campaña institucional oficial de alcance provincial y nacional "Mendoza, Manso Destino", ampliamente difundida por el Gobierno de Mendoza", dice la presentación realizada por los apoderados de los dos partidos, Ángela Floridia y Agustín Boato. En ese escrito piden el rechazo del nombre elegido. "solicito se disponga el rechazo de la denominación, o subsidiariamente se intime a la agrupación presentante a modificarla adoptando un nombre suficientemente diferenciable, eliminando los elementos dominantes que generan confusión", agregan.

