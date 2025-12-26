Jorge Macri entre la búsqueda de consensos y el reclamo por la deuda de coparticipación

Si el año legislativo que concluyó mostró esfuerzo para conseguir consenso para sancionar leyes, el que arrancará en 2026 no será muy diferente para Jorge Macri .

La dispersión de la política porteña que se replica en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se manifiesta con cerca de una decena de bloques en el recinto legislativo.

Allí, además el oficialismo que conserva la bancada Vamos por Más, tiene 10 legisladores del PRO y uno de la Coalción Cívica, que por el momento mantendrá su ubicación en la bancada. De esa manera son 11 diputados en la bancada que preside Silvia Lospennato, mientras que el principal bloque de la oposición, el peronismo, es primera minoría con 20 butacas y sus propias internas. En este ciclo lo que fue Unión por la Patria se llama ahora Fuerza por Buenos Aires y sigue en su conducción la legisladora Claudia Neira.

Por otra parte Vamos por Más es el tercer bloque en número en el recinto. Luego de la primera minoría que retiene Fuerza por Buenos Aires, viene La Libertad Avanza con 13 legisladores y sigue en la conducción del bloque Pilar Ramirez. En número de integrantes le sigue Confianza y Desarrollo, el bloque que inaugura Horacio Rodriguez Larreta con siete bancas que conduce Emmanuel Ferrario, detrás el radicalismo ahora llamado Transformación con 5 butacas (tenía ocho pero no logró renovar 3) y luego habrá dos bancadas de la izquierda y dos monobloques.

Con esa conformación, el PRO deberá buscar consenso entre ex aliados de lo que fue Cambiemos o Juntos por el Cambio, pero con el condimento que le da el inicio de los dos últimos años de gestión de Jorge Macri en los cuales el jefe de Gobierno porteño está convencido de enfocarse en la gestión y avanzando con obras públicas como la construcción de la línea F del subterráneo.

En el camino, probable de competir por su reelección, algunos de sus rivales ya están sentados en sus bancas porteña, como Larreta o Leandro Santoro del peronismo.

De ahí también parece clave la relación que mantenga o no el oficialismo porteño con los libertarios con quienes podría sumar fuerzas pero no lograrían, de todos modos, quorum propio.

Sin embargo, por ahora sigue la tensión con el foco de Jorge Macri puesto en recuperar los fondos de coparticipación que le quitó el gobierno de Alberto Fernández. Aun cuando el máximo tribunal ordenó la restitución los fondos comenzaron a llegar a la Ciudad de Buenos Aires pero los pagos se cortaron. El atraso, según explicó el Gobierno de la Ciudad conforma una deuda de $370 000 millones.

El propio Jorge Macri, esta semana refrescó el reclamo y aclaró que estaba dispuesto a dar otra batalla judicial pero que confiaba en que no haría falta, esperanza que renovó tras reunirse con el ministro de Economía de la Nación.

Por ahora la puja por los fondos se coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires, continúa y parece inevitable que se interponga cuando se debaten otros temas entre el PRO y La Libertad Avanza.