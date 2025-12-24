Jorge Macri mostró su optimismo para resolver el conflicto de coparticipación: "Todavía creo que podemos llegar a un acuerdo"

“ Tenemos que lograr con el Presidente y su equipo un entendimiento que nos permita evitar eso, respetando los derechos de la Ciudad ”, afirmó en una entrevista radial. La administración porteña esperaba que este conflicto se resolviera con la aprobación de un artículo en la ley de Presupuesto 2026.

Sin embargo, La Libertad Avanza sumó este artículo dentro del rechazado capítulo XI y no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Sin esa normativa aprobada, el PRO debe retomar sus negociaciones para la aprobación.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno porteño está dispuesto a aceptar modalidades de pago alternativas, siempre que no impliquen resignar el reclamo de fondo. “Podemos acompañar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y sin renunciar al derecho genuino de los tres millones de porteños”, señaló.

Macri remarcó que la vía judicial sigue abierta como opción. “La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tratar de no llegar a un conflicto profundo”, indicó.

Por último, se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con el equipo económico que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo. “Todavía creo que podemos llegar a un acuerdo. La voluntad está y hablamos dos o tres veces por semana”, concluyó.

Este conflicto se desató en septiembre de 2020, cuando el expresidente Alberto Fernández decidió reducir puntos de coparticipación de la ciudad para destinarlos a la provincia de Buenos Aires. Así desarmó un conflicto gremial de la policía que amenazaba con la toma de comisarías, si no aparecía el dinero para los sueldos.