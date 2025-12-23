Jorge Macri no descartó recurrir a la Corte si fracasa la negociación con Luis Caputo por los fondos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , reconoció que no será “fácil” alcanzar una solución al conflicto con el Gobierno nacional por el reparto de los fondos de coparticipación federal y no descartó que la Ciudad de Buenos Aires vuelva a recurrir a la Corte Suprema de Justicia si fracasan las negociaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo , para destrabar los pagos adeudados.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con periodistas en la sede del Ejecutivo porteño, ubicada en la calle Uspallata, en el barrio de Parque Patricios. Allí, el mandatario se refirió a las demoras en las transferencias semanales correspondientes al 1,55% de los recursos de coparticipación federal , una situación que volvió a tensar la relación entre la administración porteña y la Casa Rosada.

Según detalló el Gobierno de la Ciudad, el atraso en los envíos generó una deuda acumulada estimada en 370 mil millones de pesos . Ese reclamo fue planteado la semana pasada en una reunión entre Jorge Macri y Caputo, en la que el jefe porteño solicitó la normalización de las transferencias y el pago de los montos pendientes.

En ese marco, Macri explicó que las conversaciones buscan compatibilizar los derechos de la Ciudad con el escenario fiscal nacional. “Estamos tratando de encontrar un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos de la Ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene el Gobierno nacional”, afirmó. Luego agregó que ambas partes tienen claras sus posibilidades y que la negociación se desarrolla en función de esas restricciones.

El jefe de Gobierno recordó que la discusión por los fondos ya forma parte de un expediente judicial en trámite ante la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo, señaló que una nueva intervención del máximo tribunal no está descartada si la Nación incumple el acuerdo firmado en septiembre de 2024 entre ambas jurisdicciones.

“Esto ya es parte de una discusión en la Corte. Por lo cual, puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimiento del acuerdo que firmamos”, sostuvo ante una consulta periodística.

csjnfrente La Corte Suprema de Justicia de la Nación, protagonista en la disputa por los fondos. Archivo MDZ

Ese acuerdo estableció que la Nación debía transferir a la Ciudad el 1,40% de los recursos por goteo diario y el 1,55% mediante transferencias semanales. Sin embargo, según fuentes del Ejecutivo porteño, desde junio la Nación estaría enviando solo la mitad del porcentaje correspondiente a este último tramo, lo que derivó en el reclamo actual.

El Presupuesto 2026 y un capítulo descartado

En la cúpula de PRO en la Ciudad, ya asumen que el Gobierno nacional no intentará restituir en el Senado el capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía una cláusula vinculada a los recursos de coparticipación que reclama la Ciudad. Ese apartado fue rechazado durante la votación en particular en la Cámara de Diputados.

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo habían presionado a la Casa Rosada porque el proyecto original no contemplaba el pago del 1,55% para la Capital. Tras gestiones políticas, se incorporó un artículo que facultaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el acuerdo entre Nación y Ciudad. Ese agregado quedó incluido en el capítulo XI, que también contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, y terminó siendo objetado por la oposición.

Cristian Ritondo Cristian Ritondo apuntó enfurecido contra Martín Menem y La Libertad Avanza en la última sesión en Diputados, la cual tensó las negociaciones por los fondos para la Ciudad. X (@DiputadosAR)

En las últimas horas, Diego Santilli confirmó que La Libertad Avanza no buscará reponer ese capítulo durante el tratamiento del Presupuesto en el Senado. Según explicó, el Ejecutivo nacional priorizará la reasignación de partidas para sostener el superávit fiscal, sin reabrir ese debate legislativo.

Relación política y rol opositor

En paralelo al conflicto por los fondos, el jefe porteño buscó moderar las tensiones internas dentro de PRO tras los desacuerdos con el oficialismo en el Congreso, en especial por el acuerdo de la Casa Rosada con el peronismo para designar representantes en la Auditoría General de la Nación. Sobre ese punto, Macri afirmó que su espacio seguirá colaborando “tema por tema” y se definió como una oposición “responsable”.

El mandatario insistió en que no existe una alianza formal con La Libertad Avanza y que el vínculo se limita a entendimientos puntuales, con el foco puesto en lo que considera beneficioso para la Ciudad y otros gobiernos subnacionales.