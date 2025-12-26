Las reacciones del oficialismo tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

Tras más de siete horas de debate, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado. Cómo lo celebró el equipo de Javier Milei.

El Gobierno nacional se anotó este viernes un nuevo logro en el Senado. Después de 7 horas de debate, el oficialismo consiguió por primera vez en tres años de gestión la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026. Eufórico, el presidente Javier Milei lo celebró en sus redes.

Luego de tres años sin presupuesto, la Cámara Alta renovada le dio el visto bueno a la “Ley de Leyes” libertaria con 46 a favor, 25 en contra y 1 abstención, en una jornada marcada por cruces y negociaciones contrarreloj.

Los festejos del oficialismo por la aprobación del Presupuesto 2026 El resultado se gritó como un gol en la Casa Rosada. El primero en gritarlo fue el propio Milei, quien reaccionó con su festejo habitual en su cuenta de X: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió.

Javier Milei celebró la sanción del presupuesto 2026 en el Senado Javier Milei celebró la sanción del presupuesto 2026 en el Senado Por su parte, la flamante titular de la banca libertaria en el Senado, Patricia Bullrich sorprendió con su festejo. La exministra de Seguridad publicó un breve video donde se la ve a ella misma en el Senado, con la canción de la mítica película “Rocky”, Gonna fly now.

El insólito video con el que Patricia Bullrich celebró la aprobación del Presupuesto 2026 “Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento”, agregó Bullrich, quien fue la encargada del oficialismo para llevar adelante el debate en el Senado.