Quiénes son los 8 dirigentes del PJ que definirán las candidaturas en Mendoza

El Partido Justicialista enfrenta una crisis interna producto de fuertes diferencias entre dos sectores concretamente establecidos: el que lidera el presidente del PJ, Emir Félix , junto con intendentes ; y el que encabeza la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti .

En los últimos meses, luego de fuertes negociaciones entre ambos espacios, lograron en el peronismo -no sin aparecer heridos, como la CTA- una lista de unidad para las elecciones provinciales y nacionales. Sin embargo, tras la fuerte derrota del 26 de octubre, en la que el PJ cosechó el 25% de los votos frente a un oficialismo que superó el 53%, resurgieron las tensiones e internas en el peronismo.

Fue este sábado, cuando el Congreso Partidario realizado en San Rafael resolvió establecer una "mesa chica" para la toma de decisiones sobre las candidaturas a concejales en las elecciones municipales del próximo 22 de febrero en cuatro comunas peronistas, como Maipú, San Rafael, Santa Rosa y La Paz; más Luján de Cuyo y Rivadavia.

En ese contexto, el sector del kirchnerismo, ampliamente disminuido en términos de participación de esa mesa chica, que está integrada por solamente 8 dirigentes, aseguró que se está "vulnerando" la tradición del partido a establecer una amplia apertura en la toma de decisiones; más una decisión entre gallos y medianoche de la que se enteraron varios de los dirigentes en el mismo día del Congreso Partidario.

Desde la conducción, por su parte, se defendieron en el hecho que es prácticamente imposible establecer una elección interna antes del 3 de enero, fecha en la que deberán presentar los candidatos en las seis comunas.

Mesa chica... ¿y antes?

Pero además, aclararon que esta decisión votada el sábado que achica los nombres que decidirán los nombres de los candidatos, "no difiere en cómo se resolvió la lista de unidad de los candidatos a diputados nacionales, más diputados y senadores provinciales.

"Son fuegos artificiales. Las decisiones este 2025, salvo las internas departamentales, se decidieron en una mesa más chica que estas ocho personas. De novedoso, esto tiene muy poco...", intentaron bajar la espuma desde el peronismo sureño.

En términos de tiempos, insistieron en que los intendentes convocaron a elecciones "recién el 24 de noviembre" en los distintos departamentos y el 3 de enero deben estar comunicados oficialmente, por lo que "realizar una interna normal es bastante improbable y no es viable porque hay que pensar en el tiempo que lleva la exhibición de padrones, observaciones e impugnaciones, más la elección interna en sí".

Y asestaron: "Tanto malestar tiene más que ver con una minoría circunstancial que con una contradicción filosófica".

No obstante, desde el kirchnerismo entienden que, al margen de una "interna", las decisiones deberían ser tomadas por un espacio más amplio que el de "los 8" que propuso el congresal sureño Pedro Serra, y que fue votado por la mayoría de los congresales, lo que desató el enojo kirchnerista.

Quiénes son los 8 de la mesa chica del PJ

Según informaron a MDZ Online, los intendentes donde gobierna el peronismo, como es el caso de San Rafael con Omar Félix; Santa Rosa con Flor Destéfanis; Maipú con Matías Stevanato; y La Paz con Fernando Ubieta; allí los intendentes tendrán voz y voto para establecer y negociar con más fuerza los principales nombres de las listas de los candidatos a concejales.

No obstante, indican sobre todo desde el kirchnerismo que la situación es diferente en las comunas donde no gobierna el PJ, ya sea Rivadavia, que está gestionada por Ricardo Mansur; o Luján de Cuyo, con Esteban Allasino; y es donde debería haber "más amplitud a todos los sectores del peronismo".

Aquí es donde también aparecen los 8 que comandarán las negociaciones internas para, por un lado, establecer alianzas con fecha límite al 24 de diciembre; y luego hasta el 3 de enero oficializar la lista de candidatos.

La lista de los 8 está integrada por la Mesa Ejecutiva del Consejo del PJ, en el cual aparecen el presidente del PJ, Emir Félix; más las dos vicepresidentas: una de ellas es Destéfanis, cercana a Félix junto al resto de los intendentes; y la otra es Paloma Scalco, concejal lujanina del sector kirchnerista de Fernández Sagasti.

Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ

Completan la lista otro intendente, Ubieta, quien ocupa el cargo de secretario Administrativo y Política del partido; Néstor Márquez, dirigente de Las Heras y actual secretario de DDHH (cercano al kirchnerismo); Paola Calle, exlegisladora sanrafaelina y del sector de Félix; más Alejandra Olivares y Augusto Rosales, también vinculados con el sector del presidente del PJ.

Los cambios en el Congreso Partidario

En el capítulo XI de las disposiciones transitorias del Congreso Peronista del sábado pasado, se estableció -entre otros- en el artículo 88 que para la elección de candidatos municipales para los comicios municipales del 22 de febrero, el procedimiento se regirá por las siguientes disposiciones:

a) La votación se llevará a cabo mediante el sistema de Colegio Electoral, integrado por la totalidad de los miembros de la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial que se encuentren en ejercicio de sus mandatos, funcionando como un cuerpo único. El resultado será elevado para su ratificación ad-referéndum del Congreso Partidario Provincial.

que se encuentren en ejercicio de sus mandatos, funcionando como un cuerpo único. El resultado será elevado para su ratificación ad-referéndum del Congreso Partidario Provincial. b) La Junta Electoral será responsable de organizar integralmente todas las tareas vinculadas al proceso establecido, para lo cual dictará el reglamento correspondiente. La Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial efectuará la convocatoria para la presentación de listas, la que también será publicada mediante los canales oficiales del partido.

Artículo 90: Autorizar a la Mesa Ejecutiva del Consejo Partidario Provincial del Partido Justicialista de Mendoza, para comicios municipales convocados para el mes de febrero del año 2026, la conformación de frentes, federaciones y/o alianzas con otros partidos políticos, en los términos establecidos en el Art. 33° Inc. "k", de esta Carta Orgánica.

Los miembros de la Mesa Ejecutiva del PJ que votarán los candidatos: