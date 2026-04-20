Capital endurece sanciones por tirar basura en acequias: multas hasta $1,7 millones

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , promulgó una ordenanza municipal que endurece las sanciones para las personas que arrojen basura en acequias, canales. Asimismo, dispone que los ciudadanos podrán denunciar este tipo de infracciones.

La Ordenanza 4232 fue votada semanas atrás por el Concejo Deliberante de Capital y promulgada por el intendente este lunes. Establece una modificación al Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Mendoza agravando las sanciones para quienes generan contaminación en las acequias, cauces y espejos de agua.

La iniciativa destaca que el arrojo de residuos en cursos y espejos de agua genera contaminación ambiental, obstrucciones, riesgos sanitarios y perjuicios al sistema hídrico urbano, que constituyen un patrimonio ambiental, urbano e identitario de la Ciudad de Mendoza.

Sostiene que es necesario agravar la conducta tipificada en el Código de Convivencia cuando los residuos sean arrojados en cauces o espejos de agua, determinando a su vez que esta conducta sea juzgada por el Jurado Vecinal.

Cauces - Canales - Basura - 03.jpg

Sanciones más graves

La nueva ordenanza implementada por la Municipalidad de Capital determina la prohibición de depositar o arrojar residuos, cualquiera sea su estado, en la calzada, aceras, acequias, cauces de agua, canales, desagües pluviales, espejos de agua y demás espacios públicos, así como cualquier otro elemento o producto susceptible de provocar suciedad, contaminación u obstrucción del sistema hídrico urbano.

Anteriormente ese apartado del Código de Convivencia solo nombraba a las acequias, pero ahora se amplió a toda la red hídrica.

Al mismo tiempo, estableció que estas infracciones serán consideradas graves en el régimen de sanciones previsto en la normativa municipal.

canales acequias basura botellas mugre Alf Ponce Mercado / MDZ

Mientras que se considerarán infracciones muy graves cuando se trate de residuos peligrosos, contaminantes o escombros; cuando se produzca obstrucción del cauce o riesgo ambiental, sanitario o hídrico; cuando la conducta sea reiterada; y cuando la conducta sea realizada mediante el uso de vehículos, maquinarias o medios mecánicos.

En cuanto a los montos que tendrá las multas por cometer estas infracciones, el Código municipal determina que las infracciones graves irán desde las 2.000 a las 5.000 UTM (Unidad Tributaria Municipal) y las infracciones muy graves de 5.000 a 15.000 UTM.

Actualmente la Unidad Tributaria Municipal tiene un valor de $115, por lo que las sanciones graves oscilarán entre los $230.000 y los $575.000.

A su vez, las infracciones muy graves tendrán un costo de entre $575.000 hasta $1.725.000.

Denuncias ciudadanas

La ordenanza implementada por la Municipalidad de Capital determina también que cualquier persona puede presentar denuncias para poner en conocimiento del municipio la existencia de un determinado hecho que pueda ser considerado como una infracción de este tipo.

Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las personas presuntamente responsables.

Se podrá declarar la confidencialidad cuando lo solicite el denunciante. En tanto, las denuncias podrán efectuarse mediante canales digitales, tales como mensajería instantánea o correo designado a tal fin, acompañado de registros fotográficos y audiovisuales en caso de existir.

Por otra parte, la ordenanza también da intervención a los Jurados Vecinales para juzgar este tipo de infracciones