Axel Kicillof, entre la frazada corta y la interna: los dilemas de gobernar sin plata y pensar en 2027

Entre el ajuste con buenos modales y la confrontación con Javier Milei por el presupuesto. En esa misión debe adentrarse Axel Kicillof para pensar su candidatura para 2027, hacia adentro y hacia afuera del peronismo. La realidad marca los límites del deseo: no hay plata. En paralelo, en La Plata comienzan a ver cómo el entorno de Cristina Kirchner empieza a trabajar en un programa económico para marcarle la cancha al gobernador.

La expresidenta, que todavía sigue dolida por la ruptura de la relación personal con Kicillof, no quiere que Kicillof sea candiato indiscutido. Al menos no por ahora. Y se lo hace saber. En los últimos días mantuvo una serie de reuniones en San José 1111, domicilio que su exministro de Economía no pisa desde el 1 de octubre de 2025, donde remarcó esa posición y enfatizó en su malestar. "No es momento de hablar de candidaturas", sostuvo. En paralelo, fogonea a distintos dirigentes como Sergio Uñac y su ladero Eduardo "Wado" De Pedro para que compitan en 2027.

Los datos económicos para la provincia de Buenos Aires no son nada alentadores si el gobernador quiere usar la gobernación como salto a la presidencia. Según los datos del Centro de Economía Política (CEPA), que lidera Hernán Letcher —uno de los economistas de referencia de Cristina Kirchner—, en marzo de 2026 la ejecución presupuestaria es un 30% menor a la del mismo mes de 2023. Y la principal perjudicada con esto fue la provincia de Buenos Aires.

Las partidas para la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios cayeron un 97% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires dejó de existir. El dinero que Nación transfiere en puntos de coparticipación es cada vez menor, ya que cae la recaudación en todo el país. Entre todas las partidas que la Casa Rosada le recortó a Axel Kicillof más la caída de la recaudación, en la Gobernación aseguran que perdieron $23 billones desde que asumió Javier Milei. Solo en marzo de 2026 la caída de la coparticipación fue del 8%. Esto generó que todas las provincias argentinas recibieran unos $4,5 billones menos.

El crecimiento de la desocupación en la provincia de Buenos Aires no da mejores augurios: el cuarto trimestre de 2025 indicó una tasa de 9,4 en la provincia, por encima del 7,5 que marcó para todo el país.

Intendentes K se habían manifestado frente a Economía en 2024 Intendentes K se habían manifestado frente a Economía en 2024

El dilema de Axel Kicillof

En este escenario, el dilema para Kicillof pasa a ser cómo administrar una candidatura presidencial en un contexto de crisis en la provincia, donde el presupuesto para la policía y la educación, una vez más, está al borde del abismo. "¿Cómo hacés campaña en defensa de la educación pública si vas a tener huelgas docentes porque no le podés pagar buenos salarios?", planteó una funcionaria que trabaja cerca del gobernador.

En este contexto, analizan una nueva toma de deuda por parte del gobierno provincial para afrontar estos compromisos y tratar de aminorar lo más posible el impacto político que pueda tener con los intendentes una gestión sin recursos. En paralelo, también se mantiene el reclamo para que Nación gire los 6,1 billones de pesos que atesora de lo recaudado por el impuesto al combustible y el PAIS (ya suspendido), dos tributos con fondos asignados a obras en las provincias.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que Casación ratificara su condena en la Causa Vialidad. Foto: Agencia Noticias Argentinas Foto: Agencia Noticias Argentinas

El que contiene el reclamo de los intendentes es el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que sigue de cerca el destino de los fondos que la provincia debe girar a los municipios y también contiene el malestar que genera la falta de obra en las 135 comunas bonaerenses.

El respaldo de los intendentes en su cruzada al Gobierno

La semana pasada el funcionario organizó un reclamo con intendentes de todo el país frente al Ministerio de Economía para pedir por el aumento del 20% del precio de la nafta y por los fondos que no llegan. Luego, Kicillof recibió a la mayoría de estos jefes comunales en una mesa multicolor con representantes de los distintos partidos.

La educación también será uno de los ejes importantes para Kicillof, que también se verá condicionado por el recorte presupuestario para la campaña. El jueves el gobernador irá a Avellaneda para participar de un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, con distintos referentes en materia educativa. Allí, una vez más, el gobernador buscará atacar el desfinanciamiento de la Casa Rosada a las universidades públicas, que tiene su impacto directo en la provincia.

Kicillof - Petro Gustavo Petro y Axel Kicillof reunidos en Barcelona, España- Prensa Kicillof

Sin embargo, el gobernador también piensa en su carrera presidencial. Esta semana se probó el traje de candidato en la Movilización Global Progresista en Barcelona, una especie de contracumbre a la conservadora CPAC, que organizó el primer ministro español, Pedro Sánchez. Allí se llevó los elogios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley.

Allí también viajó una delegación enviada en representación del Partido Justicialista, en representación de Cristina Kirchner, quien por la condena en la Causa Vialidad no pudo viajar. Con Wado De Pedro a la cabeza fueron los diputados nacionales Jorge Taiana, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ Soledad Magno, y la diputada provincial y secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

El objetivo de esta delegación no tuvo mayores logros que participar de un encuentro de partidos políticos progresistas y conseguir una foto de Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum, pidiendo por la libertad de Cristina Kirchner.

Reforma laboral Diptuados Máximo Kirchner en el recinto de Diputados en la sesión. NA

Y como era de esperar, la interna peronista se trasladó a España. Cuando le preguntaron a Kicillof si él iba a ser el candidato en las próximas elecciones, contestó que era más importante "enhebrar una construcción política que hoy está poco articulada". Una lectura entre líneas permite entender el malestar en el equipo de Axel Kicillof con un sector del peronismo que comienza a armar planes económicos de gobierno, convocando a distintos sectores del panperonismo, pero donde no parece haber lugar para nadie del Movimiento Derecho al Futuro.

Terreno cercado para Kicillof

El martes pasado Guillermo Moreno y Miguel Pichetto organizaron una mesa de debate con representantes de todos los sectores, donde había cuadros técnicos del massismo y del entorno de Máximo Kirchner. Nadie de Kicillof. Casi ni se lo mencionó durante las dos horas de discusión. "Por lo tanto, la construcción de la propuesta política tiene que ser inteligente. Debemos defender la primaria como un instrumento para democratizar la elección del liderazgo", dijo Pichetto en aquella conversación, y tuvo que aclarar que "por supuesto que hay que hablar con todos los actores, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires también. Hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores, no equivocarnos, porque creo que podemos ser gobierno en 2027".

La respuesta de Kicillof frente a la pregunta por una eventual candidatura no terminó ahí: "Luego veremos cuál es la propuesta de programa y de proyecto; después vendrán las candidaturas. Si no, hemos visto lo que ocurre cuando aparece alguien que dice 'quiero ser presidente, vengan conmigo y las cosas van a andar bien'. Ya tuvimos problemas y frustraciones de ese tipo". Y para dejar en claro que no lo están convocando a esas mesas de trabajo, indicó: "Estaré donde tenga que estar, pero dentro de algo más articulado".