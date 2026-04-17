Gira por España: Gustavo Petro ya habla de Axel Kicillof como "posible presidente de Argentina"

Axel Kicillof encabeza su gira por España empieza a cosechar el respaldo de distintos presidentes. Los dichos de Gustavo Petro.

En su gira por España, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió el apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para su candidatura presidencial en 2027. El gobernador participó de un encuentro con distintos líderes progresistas mientras empieza a probarse el saco de candidato.

"Me reúno con el gobernador de Buenos Aires, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso", escribió Petro en sus redes sociales y compartió dos imágenes con el gobernador bonaerense. Ambos dirigentes se encontraron en la cumbre del Global Progressive Mobilisation, que organizó el primer ministro de España, Pedro Sánchez, en Barcelona.

Se trata de una cumbre progresista que reunió a distintos jefes de estado y partidos políticos progresistas. Allí también viajó el mandatario brasileño Luis Inácio "Lula" Da Silva. "La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo", comentó Petro en su foto con Kicillof.

La palabra de Axel Kicillof Más temprano, Kicillof planteó que "los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales".

"En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo", sostuvo.