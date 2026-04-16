España homenajea a sus desaparecidos en Argentina y fustiga a Javier Milei

l Gobierno de España concretó un homenaje a los 307 españoles desaparecidos en la dictadura militar de Argentina, con críticas incluidas al actual presidente argentino, Javier Milei . El acto fue presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El evento se tituló “307, ¿dónde están?”, un homenaje a las víctimas españolas desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983), en el Instituto Cervantes, a 1 Torres advierte de la "oleada de nostálgicos" en España y reprocha a Milei que minimice las cifras de víctimas de la Junta Militar.

España hizo su acto defendiendo la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas como "la mejor medicina democrática" para "sanar heridas que parecían incurables".

Durante el acto homenaje '307, ¿dónde están?', celebrado en el Instituto Cervantes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su gratitud hacia todas aquellas víctimas de dictaduras, fallecidas y que les hicieron desaparecer, y ha subrayado la importancia de defender la memoria como sinónimo de democracia. "Que nunca mas la impunidad del olvido se instaure", ha reclamado.

El titular de Memoria Democrática ha explicado que el Gobierno de España publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como pidieron las víctimas, los "nombres y apellidos" de los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla y cuyo único delito era, según ha denunciado, "ser fieles a la democracia", algo que también ocurrió en España con el franquismo. " La maquinaria del terror de Estado se puso en funcionamiento. Fue una absoluta cobardía", ha reprochado Torres, quien también ha avanzado un homenaje en este sentido en Argentina el próximo mes.

dictadura cívico militar La dictadura militar de Argentina hizo desaparecer a cientos de españoles argentinos. Foto Archivo Mdz

Torres ha recalcado que recordar el dolor de las víctimas es necesario para saber "qué pasó y reparar el daño", a la vez ha hecho hincapié en la defensa de las políticas de memoria democráticas frente a otros gobiernos, como el de Mariano Rajoy en España o el de Javier Milei en Argentina, que metieron dichas leyes "en un cajón", lo que considera "un error absoluto". Ante ello, el ministro ha abogado por "desterrar para siempre esa amnesia voluntaria" que "debería avergonzar a cualquier autodenominado demócrata".

En este contexto, ha explicado que con la ley de memoria democrática impulsada en el Gobierno de Pedro Sánchez se han recuperado 9.000 cuerpos, ha habido 2.151 declaraciones de reconocimiento y se han declarado 37 lugares de memoria fuera y dentro de España.

La memoria, el antídoto ante los "aspirantes autócratas"

Torres también ha defendido que la memoria es el mejor "antídoto" para "contrarrestar la oleada de nostálgicos" que "entonan muchas veces aquello de que con Franco se vivía mejor o suben al estrado del Congreso a increpar" al vicepresidente de la Cámara Baja, en referencia al diputado de Vox que se encaró con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

"Fueron muchas las personas que dieron la vida por la democracia como para permitirnos que a aspirantes autócratas nos pongan en solfa. Hay que ser firmes, sin rodeos", ha indicado el ministro, que también ha criticado al actual presidente argentino por negar la "realidad histórica" y tratar de minimizar la cifra de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar.

El ministro ha reclamado que España y Argentina, dos "países juntos", intenten curar las heridas. "Honremos a las víctimas, contemos sus historias, que son los hilos con los que hemos tejido la democracia", ha apostillado.

El deber de acompañar

En el acto, presentado por el periodista Xabier Fortes y que también ha contado con actuaciones de Ana Belén, Pedro Pastor y Miguel Ríos, también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reclamado el "deber de recordar y acompañar" a las víctimas.

Dicho esto, ha recordado que en España se celebró en 2025 el 50 aniversario del "principio del fin de la dictadura" franquista y ha añadido que el Gobierno seguirá "dando pasos para defender la democracia" a pesar de que existan "fuerzas políticas que la quieren deteriorar agitando discursos de extrema derecha".

Al hilo, ha conectado ambos regímenes, tanto el de Jorge Videla como el de Francisco Franco, aseverando que fueron incapaces de "acallar las voces" de "generaciones comprometidas" tanto con la libertad como con la democracia, pese a haberlo intentado.

Retiro de simbología franquista

Así, ha recordado que el Gobierno español ha trabajado "siempre" por la memoria de los exiliados con actos como la retirada de la simbología franquista "que aún perduraba", tanto en embajadas como demás edificios oficiales, o el homenaje a los diplomáticos que se mantuvieron fieles a la II República y que fueron "depurados" tras la guerra.

De esta manera, ha aprovechado para reiterar su condena a los conflictos en Oriente Próximo, así como la posición del Ejecutivo por el "cese de la violencia y el respeto al derecho internacional" como respuesta pacifista frente a las guerras.

Está imputado, entre otras causas, por la sustracción de bebés durante la dictadura. Foto: Télam Jorge Rafael Videla uno de los muchos dictadores de Argentina que España no olvida. Foto: Télam

32 identificados entre los españoles argentinos

El acto ha contado con una mesa redonda con la fiscal de sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado, la representante de Red por la Identidad en Madrid, Lila Parrondo, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, quien ha detallado que ya se han identificado 32 cuerpos de los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina. Ante esto, ha instado al Gobierno a que busque a sus familiares y les pida muestra de sangre para contrastar con los cuerpos ya analizados.

Por su parte, la que fuera fiscal general del Estado ha puesto en valor que son las víctimas de la dictadura las que fueron a buscar justicia y, en España, encontraron "una puerta", que fue la jurisdicción universal. "Las victimas de dictadura son víctimas universales. Tenemos armas legales, independientemente de donde sea la víctima o el victimario, y debemos hacerlo para reducir ese espacio de impunidad", ha dicho, recordando las investigaciones "efectivas" que se llevaron a cabo con el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

Parrondo, además, ha añadido que la "única forma" para que no se vuelvan a repetir hechos como una dictadura es "tener memoria y saber lo que pasa". "El negar no ayuda a reconciliar una sociedad", ha concluido.

Juan Diego Botto y su participación

Finalmente, el actor Juan Diego Botto, que también ha intervenido, ha reprochado que la falta de concienciación o de "dar la batalla" frente a lo que significó una dictadura ha llevado a la impunidad y que en Argentina tengan un presidente "negacionista" o en España "cante el Cara al Sol".

También ha invitado a echar la mirada atrás frente a aquellos que pelearon ante los regímenes autoritarios, ganaron y consiguieron después "juzgar a los genocidas", como en el caso de Videla, para poder repetirlo ahora frente al "genocidio" en la Franja de Gaza. Dpa