Cristina Fernández de Kirchner no quiere que Kicillof sea candidato y manda a juntarse a todo el resto

Axel Kicillof acaba de confirmar que no podrá tener ningún acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner ni con su único heredero político, el hijo de los dos presidentes, Máximo Kirchner. A través de uno de los voceros no oficiales pero autorizados de la expresidenta, Horacio Vertsbisky, ella dejó trascender que el peronismo podrá tener múltiples candidatos, menos el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Algo de eso dejó ver hace tres meses, en un encuentro político en el que se pretendía formar un kirchnerismo de buenos modales, Sergio Uñac, quien bajo la coordinación de Nicolás Trota, en la Universidad del sindicato de Encargados (porteros) que conduce Víctor Santamaría, habían empezado a mostrar un nuevo espacio supuestamente equidistante de todo lo que tiene que ver con La Cámpora.

Casualidad o no, Trota, junto con Jorge Taiana y Eduardo Valdez, entre otros, también están en España en una comitiva paralela a la agenda armada por Kicillof y que encabeza el ex ministro del Interior y senador nacional, Wado De Pedro. Malpensados, desde la gobernación consideran que los viajes fueron pagados por Martín Menem a través de los viáticos oficiales para este tipo de eventos. ¿Victoria Villarruel también habrá hecho lo propio con De Pedro?

“Mirá que Miguel Pichetto quiere armar la centro derecha peronista y también se fotografió con Menéndez, Valdez y Guillermo Moreno… Ninguno de ellos está con Kircillof presidente”, sentenció un avezado observador. En síntesis, parece que hay una corriente muy importante que no comulga con acompañar una propuesta presidencial encabezada por el jefe provincial, siempre escéptico y derivando las decisiones en poquísimas personas que lo acompañan desde hace más de dos décadas.

Los valores que puede tener hoy Kicillof como candidato presidencial son dos. El primero es que fue el que más fuerte se plantó contra el gobierno y el plan económico de Javier Milei y que, por el momento, no se conocen actos de corrupción en torno a su persona. Si el deterioro del oficialismo nacional continúa y se agrava, esos dos puntos serán muy valiosos para cualquier discusión dado que unos y otros tienen más que muertos en sus respectivos guardarropas.

“El problema de Axel es que no piensa como conquistador sino como heredero… Él cree que le corresponde todo lo que tenía Cristina conquistado”, le dijo a MDZ Emilio Monzó, quien la semana pasada estuvo en La Plata junto con Nicolas Massot dialogando en la casa de gobierno platense.

De hecho hoy, Pichetto, Monzó y Nardini compartieron un acto en el que también estuvo el ex armador político libertario Carlos Kikuchi y Luis Vivona. Si se hurgan las amistades y procedencias de los presentes, hay allí un buen diálogo con el kirchnerismo de Máximo Kirchner y, fundamentalmente, con Sergio Massa. El excandidato presidencial también estuvo en un asado, posterior al picado, que compartieron intendentes siempre cercanos a Martin Insaurralde con los del Frente Renovador. “Es una broma, pero no es mentira”, ya utiliza como respuestas ante consultas sobre este tipo de encuentros el intendente Leonardo Nardini.

Entre otras “fotos con mensajes políticas” este jueves, en Esteban Echeverría, Fernando Gray recibió a Marial Fernández, la intendenta de Moreno. Si bien es del Movimiento Evita, siempre tiene un teléfono rojo que la habilita a hablar y concordar con la expresidenta. Parece que Cristina hace jugar a sus socios descentralizados para que hablen con los más díscolos, como Gray.

Para el consultor político Daniel Ivoskus, este tipo de encuentros se pueden realizar porque a medida que avanzan los meses y el gobierno nacional no puede resolver el problema económico pero mucho menos despegarse del mote de nueva casta, “el eje de la discusión va cambiando y deja de ser kirchnerismo si o kirchnerismo no. Ahora es Milei si o Milei no”.

“Cristina no puede competir ni está en condiciones de ser electa o fijar un heredero”, continuó con su argumentación, para luego sentenciar. “Y es muy poco probable que el candidato termine siendo alguno de los que hoy se están planteando, inclusive Kicillof”, sobre quien pesa toda la presión de los admiradores de la expresidenta y el deseo de quienes al saber que ella no tiene candidatos propios que garanticen nada, cualquier actor está en condiciones de ponerse esa prenda de “presidenciable”.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 17.37.10 Vivona, Monzó, Nardini, Pichetto, Kikuchi y Daletto, en una de las tantas peñas donde a Kicillof "le arden las orejas".

Hay dos ámbitos en los que el peronismo kirchnerista renovador demuestra que no podrá resolver sus problemas con inmediatez. Una es la legislatura bonaerense, en la que aún siguen sin poder articular una agenda por la desconfianza existente entre las agrupaciones de Fuerza Patria y, la otra, es en la Justicia, en la que activan expedientes y buscan fiscales proclives a subirse a cualquier aventura.

Quien parece estar enojado con Sergio Massa es Claudio Chiqui Tapia. El presidente de la AFA le pide a todos sus amigos y conocidos que accionen en donde pueden para hacerlo zafar. Últimamente, el jefe del Frente Renovador está a mil kilómetros de cualquier cuestión que ponga en riesgo sus relaciones bajo radar y su vuelta a los primeros planos, en caso de que siga el deterioro libertario. Quizás ahí haya que buscar la denuncia realizada contra el recientemente designado ministro de Transporte, Martin Marinucci, por el tema de las fotomultas, totalmente ajeno a la pelea preexistente entre Pablo Toviggino y Leandro Camani, uno de los estafados en el sistema de blanqueo de deudas de multas que provocó la caída de Jorge D’Onofrio.