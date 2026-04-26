Ingresa un frente frío a Mendoza y alerta por fuertes vientos: conocé las zonas más implicadas

El ingreso de aire del sur hará bajar la temperatura en Mendoza este domingo y la máxima se moverá bastante por debajo de la de los últimos días.

Mendoza tendrá este domingo una jornada más fresca, con una máxima de 18° y viento del sur.

Mendoza tendrá este domingo un cambio marcado en el tiempo por el ingreso de un frente frío. La jornada se presentará con poca nubosidad, pero con un descenso de la temperatura que se hará sentir en buena parte de la provincia.

La máxima será de 18° y la mínima de 11°. Lo más llamativo del día será la presencia de vientos moderados del sector sur durante gran parte de la jornada. Ese movimiento de aire marcará el fin de las tardes más templadas y devolverá condiciones más frescas al territorio mendocino.

Además, en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael rige una alerta justamente por esos vientos, que serán más intensos que en el resto de la provincia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, esos departamentos serán afectados por viento sur con velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, por lo que allí el cambio de tiempo se sentirá con mayor fuerza.

mapa_alertas (1) El frente frío se hará sentir en Mendoza con ráfagas intensas en varios departamentos de la provincia. SMN

Qué va a pasar en Mendoza la próxima semana En el arranque de la semana, Mendoza empezará a dejar atrás el frío más marcado de este domingo. El lunes se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura, heladas parciales y una máxima de 20°, con mínima de 6°, además de precipitaciones en cordillera.