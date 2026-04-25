Mendoza recibió medicamentos importados desde la India: qué enfermedades combaten

Un cargamento de medicamentos provenientes de la India llegó a Mendoza este sábado. La recepción del nuevo envío estuvo a cargo del gobernador Alfredo Cornejo, quien en Casa de Gobierno, además, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según detallaron desde el Ejecutivo, la nueva partida de medicamentos fue adquirida mediante mecanismos de importación directa. El objetivo de este tipo de operaciones, afirman, es reducir los costos en el sistema sanitario provincial.

En esa línea es que el ministerio de Salud y Deportes de Mendoza incorporó los medicamentos a través de dos líneas "complementarias": por un lado, a través de la OPS se recibieron 1.834 envases de Tamoxifeno 20 mg, lo que equivale a 55.020 comprimidos. Este tipo fármaco es utilizado para tratar el cáncer de mama hormonodependiente.

En paralelo, también se concretó una compra directa a un laboratorio de la India. En esta operación, se adquirieron 1.857.240 unidades de Amoxicilina/Ácido Clavulánico, un antibiótico de amplio espectro, y 182.400 unidades de Tamsulosina 0,4 mg, droga indicada para el tratamiento de síntomas urinarios asociados a la hiperplasia prostática benigna.

Según informaron desde el ministerio, estas compras permitirán asegurar la cobertura de tratamientos durante los próximos 15 o 16 meses.

Cornejo recibe medicamentos de India El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este sábado la recepción de los medicamentos que la provincia importó. Gobierno de Mendoza

Además, desde el Gobierno aseguraron que con estas adquisiciones el Estado se ahorró cerca de $80 millones. En este sentido, el gobernador Alfredo Cornejo aseveró que "en algunos casos, vinculados a enfermedades prevalentes como el cáncer de mama o de próstata, hemos logrado ahorros que alcanzan hasta el 96%".

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, expuso que Mendoza fue una provincia pionera en materia de acuerdos de cooperación con organismos internacionales como la OPS. En esa línea, el funcionario explicó que el nuevo convenio permitirá “profundizar líneas de trabajo vinculadas a la evaluación de recursos humanos en salud y al fortalecimiento de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza".