En vivo: Independiente le gana al Fluminense y asegura su clasificación a octavos
Independiente Rivadavia supera a Fluminense 1 a 0 en Mendoza con gol de Alex Arce. La Lepra busca una noche histórica en la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia le gana al Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas por una nueva fecha de la Copa Libertadores. La Lepra en otra noche histórica ante el gigante brasileño y una victoria que lo deje muy cerca de los octavos de final. Seguí todas las incidencias, goles, formaciones y el minuto a minuto del partido.