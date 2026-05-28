Un fuerte temblor despertó a Córdoba y San Luis: de cuánto y dónde fue el epicentro

El movimiento telúrico ocurrió durante la madrugada de este jueves y tuvo una magnitud de 3.9 en la escala de Richter. El sismo se sintió en distintas localidades de Córdoba y también en sectores de San Luis.

Un temblor de magnitud 3.9 en la escala de Richter sorprendió durante la madrugada de este jueves a habitantes de distintas localidades de Córdoba, donde el movimiento se percibió con intensidad en algunos sectores. El temblor ocurrió pocos minutos después de la medianoche y también fue advertido por vecinos de San Luis.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 00.09 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, un dato que contribuyó a que pudiera sentirse en superficie con mayor claridad.

sismo en córdoba

El organismo detalló además que el epicentro se ubicó a 143 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, entre Los Cóndores y Río Cuarto, a 171 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis y a 42 kilómetros al sudeste de Merlo.

La reacción de las redes Tras el sismo, numerosos usuarios compartieron mensajes en redes sociales relatando que sintieron vibraciones, movimiento de ventanas y sacudidas breves en viviendas y edificios. Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del fenómeno.