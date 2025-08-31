Tormenta de Santa Rosa: qué se espera para este domingo en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este domingo 31 de agosto Mendoza seguirá con cielo nublado, lluvias en la mañana y un marcado descenso de la temperatura.

Luego de la llegada de la Tormenta de Santa Rosa y una jornada inestable el sábado, este domingo el tiempo mostrará una leve mejoría, aunque seguirá con precipitaciones y vientos. La mínima para este domingo en Mendoza será de 6° y la máxima apenas de 12°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza cerrará agosto con un panorama mayormente nublado, descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. Durante la mañana se prevén precipitaciones en el llano, mientras que en cordillera habrá fuertes nevadas.

lluvia lluvias tormenta pronostico del tiempo 3.JPG El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por precipitaciones, mientras en la cordillera se espera una mejora hacia la tarde. Walter Moreno/Mdz

La provincia permanece bajo alerta por lluvias, que en horas de la mañana rige en nivel amarillo, tras haber estado en nivel naranja durante la madrugada. El organismo informó que "el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual".

En la zona cordillerana de la provincia se esperan fuertes nevadas por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla: "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores".