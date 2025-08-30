Por la tormenta se inundó el casino de San Martín y evacuaron a los clientes

El espacio del Casino de Mendoza ubicado en Tótem Boulevard sufrió las filtraciones del temporal. Los empleados evacuaron a los clientes y el hotel ubicado al lado también fue clausurado.

El Casino de Mendoza en San Martín fue clausurado por las filtraciones tras la tormenta.

La tormenta de Santa Rosa afectó en todos los puntos cardinales de la provincia. Por ejemplo, en zona este varios municipios se vieron afectados. En San Martín hubo una intensa caída de granizo y casas con filtraciones, por lo que la dirección de Defensa Civil tuvo que intervenir. Sin embargo, mucho más curiosa fue otra de las afectaciones: el casino del municipio.

El Casino de Mendoza Sala Este, ubicado en Tótem Boulevard (calle Miguez y Ruta 50) sufrió esas filtraciones por la acumulación de agua en el techo y también en el interior. Algunas personas se encontraban en su interior jugando al momento en el que se decidió clausurarlo y evacuarlos, cerca del mediodía.

Luego, aproximadamente a las 15 de este sábado, desde la cuenta oficial del casino emitieron un comunicado anunciando: "La sala permanecerá cerrada por contingencias climáticas". También el propio complejo emitió el suyo. El riesgo evaluado giraba en torno a la posibilidad de que el cableado de las maquinarias entre en contacto con el agua y genere una descarga.

La tormenta también afectó al recientemente inaugurado Tótem Hotel Spa, en el mismo espacio comercial y recreativo de la zona este. Lo que llama la atención por la vulnerabilidad de nueva infraestructura. Fueron suspendidas todas las actividades extras al funcionamiento del hotel, aunque continuaron tomando reservas.