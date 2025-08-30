Municipio por municipio: todos los daños que viene causando la tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa se hace sentir con fuerza en Mendoza , mientras los pronósticos aguardan la peor parte para la noche de este sábado y la madrugada del domingo. Sin embargo, el fenómeno climático ya viene dejando una serie de incidentes en cada municipio .

Entre ellos, se encuentran la caída de árboles y postes del alumbrado público, anegación de calles e inundaciones en algunas de ellas, filtraciones en casas y edificios públicos, además de voladura de techos. Se requirió de asistencia social. Hasta las 16.30, la dirección de Defensa Civil de la provincia tuvo 270 intervenciones registradas en distintos departamentos.

Según el relevamiento oficial, los daños se distribuyeron de la siguiente manera:

En Luján de Cuyo se informaron siete novedades: un poste caído, cinco filtraciones y la caída de piedras en la vía pública.

En Godoy Cruz se produjeron dos hechos, con una vivienda inundada y un árbol caído.

Maipú notificó dos viviendas anegadas.

En Guaymallén , se registró la caída de dos postes y un árbol, precisamente frente al túnel del acceso al shopping.

tormenta santa rosa mendoza arbol caido 432636 Maru Mena / MDZ

Valle de Uco

La tormenta impactó con fuerza en esta región, donde se acumularon la mayoría de los casos.

Tunuyán encabezó la lista con 165 reportes , principalmente por 15 viviendas anegadas y la asistencia social a 150 vecinos afectados.

En Tupungato , se verificaron 11 novedades, entre ellas filtraciones en diez casas y un desborde cloacal en el centro departamental.

San Carlos informó seis hechos, con un árbol caído y cinco viviendas inundadas.

Zona Sur

Los departamentos sureños también fueron afectados.

San Rafael concentró la mayor cantidad de reportes, con 20 incidentes , entre ellos siete árboles caídos, seis ramas desprendidas y filtraciones en siete viviendas.

En General Alvear se registraron seis hechos, incluyendo la caída de árboles y postes, cables cortados y una voladura de techo.

Malargüe tuvo cinco novedades: cuatro filtraciones y una vivienda anegada.

tormenta santa rosa mendoza calle inundada inundación 436356 Maru Mena / MDZ

Zona Este

La zona este de Mendoza también sufrió complicaciones:

Rivadavia tuvo ocho filtraciones de techos en viviendas.

San Martín sumó cinco novedades por la misma causa.

Santa Rosa requirió asistencia social para 30 personas .

Junín y La Paz no reportaron daños.

Lavalle

En este departamento del norte provincial se notificó una vivienda anegada. De esta manera, Defensa Civil reportó 270 novedades en la provincia a causa de la tormenta de Santa Rosa, con el Valle de Uco como la zona en donde se registraron la gran mayoría de los hechos.

Las autoridades provinciales confirmaron que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, ya que no se descartan nuevas inestabilidades en las próximas horas.