Un camino de fe: así se vive la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad

Durante los días 15, 16 y 17 de agosto partiendo de Rawson provincia de Buenos Aires hacia Luján, se realizó la decimosexta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad . Dieciséis años en que el camino va forjando tradición y en cada paso una huella de esperanza para una Argentina llena de incertidumbres.

Para conocer más sobre la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, visitamos a uno de sus principales promotores, Martín Stier, tiene 32 años, soltero, nacido en Buenos Aires. Es Ingeniero Agrónomo y ejerce su profesión en el campo, a 30 km de América, Provincia. de Buenos Aires.

-Todo empezó cuando mi hermano Nicolás hizo un viaje de estudios a Francia y sus compañeros lo invitaron a participar de la peregrinación París-Chartres. Luego de esa experiencia inolvidable para él, volvió convencido de traer ese estilo de peregrinación a la Argentina: 100 km en 3 días… Así es que en noviembre de 2010, salieron 4 peregrinos de Rawson (Provincia de Bs As) rumbo a Lujan, sumándonos algunos en camino y llegando al tercer día unos 15 peregrinos a los pies de Nuestra Virgen .

-Hoy en el siglo 21, ¿para qué peregrinar? ¿Cuál es el sentido de caminar tres días, con frío, lluvia, durmiendo en carpa, levantándose temprano, etc...?

-Tiene el mismo sentido que tenían las peregrinaciones en la Edad Media, la búsqueda de Dios y la conversión a Él. Pero hoy recobra aún más importancia por los tiempos que corren. La vida acelerada que acostumbramos llevar, el ruido del mundo, la decadencia de la sociedad, todo eso lleva a alejarnos de Dios y a caminar sin saber a dónde ir… Es así que el hombre necesita apartarse del mundo, hacer silencio exterior e interior, encontrarse con Dios, escucharle y seguirle. Son 3 días de retiro: oración y sacrificio ayudan a conseguir ese fin.

-¿Qué crees vos que motiva a más de 2000 jóvenes a sumarse a peregrinar?

-Creo que lo que más motiva es la búsqueda de algo trascendente. El alma humana tiende a eso por naturaleza. Y también vivir tres días en un ambiente cristiano: sacramentos, oración, patria, familia, amistad verdadera, alegría, buenas conversaciones, fogones y guitarreadas, historias de veteranos de Malvinas…

-¿Cuál es el aporte que la Peregrinación Nuestra Señora de la Cristiandad quiere hacer a nuestra Argentina?

-La peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad principalmente busca colaborar en restaurar el Orden Cristiano (la Cristiandad) en nuestra patria, que nació católica y que hoy esta apartada de la ley divina. La peregrinación se organiza en grupos que llamamos capítulos. Los 40 capítulos que participaron este año son grupos naturales: colegios, grupos de estudio, de amigos, familias, instituciones. Estos tienen que ser sal de la tierra, transformar nuestra sociedad llevando la luz del Evangelio. A su vez, Nuestra Señora de la Cristiandad quiere hacer conocer y amar la Misa Tradicional, la Misa de la que tantos santos se vieron favorecidos y que hoy no deja de dar gracias infinitas a todos los que se alimentan de ella. Estamos convencidos de que la restauración de la Cultura Cristiana empieza por la devoción y participación en la Santa Misa.

-¿Qué sienten y piensan cuando ven que, en otras provincias argentinas, surgen otras peregrinaciones con este mismo espíritu?

-Nuestra Señora de la Cristiandad no deja de ser la peregrinación «madre» acá en Argentina, porque caminamos al santuario de nuestra Señora de Luján, nuestra patrona. Y nos alegra ver que quiera replicarse esto en distintas provincias, es algo necesario.

-Con todo este esfuerzo que hacen y lo que aportan tanto en el crecimiento de lo piadoso y lo cultural, ¿reciben algún tipo de apoyo?

-Gracias a Dios, recibimos el apoyo espiritual de distintas abadías y monasterios y de muchas personas que, no pudiendo participar, apoyan espiritualmente desde el capítulo «Ángeles de la Guarda». Materialmente, recibimos donaciones regulares de muchas personas generosas y el apoyo de algunos municipios y del Ejército. Sin todos ellos, esto sería difícil de llevar a cabo. Para hacer donaciones fijas mes a mes mediante débito automático podes hace click aquí.

¿Qué les hace falta para que otros conozcan la Peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad?

-Necesitamos que se creen nuevos capítulos (de al menos 7 integrantes) de distintos lugares del país. Y para eso se necesitan jefes de capítulo que estén dispuestos a este apostolado de llevar almas a Luján. Invitamos a participar a colegios, a parroquias, a otras instituciones, a grupos de amigos, a personas de pueblos del interior. Escríbannos a [email protected] para formar un nuevo capítulo.

-¿Cuál es el mensaje de la Peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad a los jóvenes argentinos?

-Este es el año Jubilar de la Esperanza y podemos decir que la juventud es sinónimo de esperanza. Nuestra Señora de la Cristiandad les diría que trabajen por el reinado de Cristo en la sociedad, en el lugar donde les toque estar a cada uno. ¿Cómo? Creciendo día a día en la vida interior, imitando las virtudes de María Santísima; acudiendo regularmente a los sacramentos, alimentados por el pan del Cielo; conociendo y amando cada día más la Misa tradicional. Formándose en la doctrina católica. Trabajando activamente, en el lugar que a cada uno le toque estar (vida religiosa, padres de familia, política, docencia, etc.), para procurar ese fin. En palabras del Papa León XIV: «aspiren a cosas grandes, a la santidad. No se conformen con menos».

