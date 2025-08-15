Por qué cada 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen María

La Asunción de la Virgen María es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano, especialmente en la tradición católica y en la Iglesia ortodoxa. Sin embargo, más allá de la fe, su historia, sus símbolos y la reflexión que despierta han trascendido lo estrictamente religioso, inspirando arte, música, literatura y debates culturales a lo largo de los siglos.

Más allá de lo religioso, es un símbolo de esperanza y trascendencia que inspira arte, cultura y comunidad en todo el mundo.

La creencia en la Asunción —la idea de que María , madre de Jesús, fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal— se remonta a la tradición oral de las primeras comunidades cristianas.

En los primeros siglos del cristianismo, ya circulaban relatos y homilías que hablaban del “Tránsito” o “Dormición” de María , especialmente en Oriente.

La fiesta de la Dormición de María comenzó a celebrarse en Jerusalén alrededor del siglo V. Desde allí se extendió a otras regiones, y en el siglo VII el papa Sergio I instituyó en Roma una celebración mariana, el 15 de agosto. Con el tiempo, en Occidente, esta fiesta recibió el nombre de “Asunción”.

De la tradición al dogma

Aunque la Asunción se celebraba desde hacía más de mil años, no fue hasta el 1 de noviembre de 1950 cuando el papa Pío XII proclamó oficialmente el dogma en el que se declaraba que “la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.

Este acto no pretendía inventar una nueva creencia, sino confirmar una convicción de la tradición y la devoción popular. Desde entonces, el 15 de agosto quedó consolidado como una de las fiestas más universales del cristianismo, celebrada no solo en iglesias, sino también en procesiones, peregrinaciones y festividades populares que mezclan lo religioso con lo cultural.

Asunción La fiesta de la Dormición de María comenzó a celebrarse en Jerusalén. Archivo.

La Asunción de la Virgen en el arte y la cultura

El tema de la Asunción ha inspirado a grandes artistas a lo largo de la historia. Pintores como Tiziano, El Greco o Murillo representaron la escena con cielos abiertos, ángeles y a la Virgen María radiante que asciende envuelta en luz.

En la arquitectura, muchas iglesias dedicadas a la Virgen presentan frescos, vitrales o esculturas que representan el momento de su elevación al cielo.

Más allá de la religión: un símbolo universal

Vista desde una perspectiva no confesional, la Asunción puede entenderse como un símbolo de esperanza y trascendencia. En un mundo donde la muerte suele percibirse como final absoluto, esta tradición propone la imagen de un destino luminoso y pleno. La figura de María, además, representa la compasión, la perseverancia y la fortaleza, cualidades que trascienden cualquier creencia.

Podemos interpretar a la Asunción como un recordatorio de que la existencia no se agota en lo material. Aun sin compartir la fe, se puede apreciar en esta creencia un mensaje sobre la dignidad de la persona, la posibilidad de superación y la esperanza en un futuro mejor.

Un mensaje para el presente

En tiempos de incertidumbre y cambios vertiginosos, el relato de la Asunción nos invita a reflexionar sobre el sentido profundo de la vida y sobre qué dejamos como legado. María no fue una figura de poder político ni una persona con influencia social en el sentido convencional; sin embargo, su humildad, su fe y su capacidad de acompañar marcaron la historia.

Hoy, cuando la cultura parece premiar lo efímero y lo superficial, esta celebración nos recuerda que el valor verdadero puede residir en la discreción, en el cuidado de los demás y en la fidelidad a nuestros principios, incluso cuando no son visibles ni aplaudidos.

Reflexión final

La Asunción de la Virgen María puede entenderse como un puente entre lo humano y lo divino, entre lo histórico y lo eterno, entre lo personal y lo comunitario. Para las personas creyentes, es la confirmación de una promesa: la vida plena junto a Dios. Para quienes no comparten la fe, es una invitación a reflexionar sobre el sentido de la existencia, sobre lo que consideramos valioso y sobre nuestra capacidad de aspirar a algo más grande que nosotros mismos.

En un mundo fragmentado, esta celebración nos recuerda que las historias y símbolos que atraviesan culturas pueden servir como puntos de encuentro. Y que, a través de la belleza, la memoria y la esperanza, todavía es posible mirar hacia lo alto, como en las pinturas clásicas de la Asunción, y sentir que la humanidad entera comparte un mismo cielo.

* Fabiana Gómez Sabio, es comunicadora, traductora pública y docente.

IG: @fabianagomezsabio