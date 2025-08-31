Alerta e inundaciones por la tormenta de Santa Rosa: más de diez provincias afectadas

La tormenta de Santa Rosa impactó con fuerza en gran parte del centro del país, dejando a su paso inundaciones , anegamientos urbanos y rurales y afectando especialmente al sur de la provincia de Santa Fe , donde cayeron más de 300 milímetros de agua en 24 horas.

Las localidades de María Teresa, Villa Cañás , Ateaga, La Chispa y Christophersen fueron las más golpeadas por el temporal, con viviendas con más de un metro de agua , según denuncias de vecinos.

El director de Protección Civil de Santa Fe, Pedro Obuljen , explicó en diálogo con TN que "ya se tomaron medidas preventivas como el cierre de canales y la utilización de bombas para retirar el agua. Las rutas no han sido cortadas, solo hay cortes asistidos". A pesar de la gravedad de la situación, no hay evacuados en las zonas más comprometidas.

En tanto a la llegada de la tormenta de Santa Rosa, el Director de Protección Civil explicó sobre las fuertes lluvias en la provincia: "Son zonas de cuencas, ya desde el lunes se vienen tomando medidas de prevención con las distintas municipalidades de la zona sur de la provincia ante la llegada de la tormenta".

Más de diez provincias bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para las provincias de Buenos Aires, San Luis, Mendoza y San Juan. Además, rige alerta por tormentas fuertes en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y por vientos en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires

En cuanto al pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires, el SMN no emitió alertas para este domingo, aunque se esperan tormentas fuertes hacia la noche. Para la madrugada del lunes se prevé alerta amarilla por lluvias y tormentas, lo que podría complicar el inicio de la semana en el Área Metropolitana.