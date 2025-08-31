Fuerte choque frente a la Facultad de Medicina entre un auto y un colectivo dejó cinco heridos

Un fuerte choque se produjo este domingo por la mañana en el barrio de Recoleta, en la intersección de Córdoba y Junín, después de que un auto impactara contra un colectivo. Producto del siniestro, cinco personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos hospitales para ser atendidas.

El accidente de tránsito que ocurrió frente a la Facultad de Medicina se dio después de que un colectivo perteneciente a la línea 60 impactara contra un Volkswagen Gol en el cruce de estas calles.

A raíz del fuerte choque, el auto quedó detenido sobre Junín, en el medio de la calzada, mientras que el colectivo quedó metros más adelante, donde chocó nuevamente contra un contenedor de basura y dos autos que estaban estacionados. Por el momento, el tránsito en la zona se encuentra cortado mientras la Policía de la Ciudad despeja la zona.

La causa del accidente frente a la Facultad de Medicina Por el momento, aún siguen evaluando cuál fue la razón que causó este choque, pero la principal hipótesis es que el vehículo particular cruzó el semáforo en rojo, junto al estado de la calzada producto de las intensas lluvias en Buenos Aires.

Cinco personas resultaron heridas: dos acompañantes del auto, menores de edad, y tres que viajaban en el colectivo. Luego de ser atendidos por el SAME fueron trasladados al Hospital Fernández y al Ramos Mejía.