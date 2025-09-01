Conducía alcoholizado y protagonizó un violento choque en Flores: así fue el momento del impacto

Durante la madrugada de este lunes, un automóvil conducido por un hombre en estado de ebriedad impactó contra los bolardos de protección de un semáforo del barrio porteño de Flores . La mujer que iba de acompañante resultó herida.

El incidente tuvo lugar en medio de una jornada de lluvias, en la intersección de avenida Rivadavia y Pedernera de Flores . El vehículo, un Chevrolet Prisma, se desplazó hasta el sector peatonal de la parada del Metrobús tras perder el control bajo el agua.

Según fuentes policiales citadas, el conductor, de 39 años, perdió el dominio del vehículo y arrancó varios de los bolardos, estructuras de hierro y cemento colocadas para proteger a los peatones. Tras el accidente, el automóvil quedó detenido en el área peatonal de la estación del sistema de transporte público.

En el vehículo también viajaba una mujer de 32 años, quien sufrió un traumatismo producto del accidente. De acuerdo con lo informado, la mujer fue atendida en el lugar por una médica del SAME y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Cuánto alcohol en sangre tenía el hombre que protagonizó el choque

La intervención policial estuvo a cargo de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad. Por disposición de la Unidad de Flagrancia Oeste, encabezada por el fiscal Diego Basavilbaso, se le realizó al conductor un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra representa casi el triple del límite legal permitido para conductores particulares, que es de 0,50 gramos por litro.

Como consecuencia del resultado, la Fiscalía dispuso labrar una contravención por conducción bajo efectos del alcohol. También se ordenó la retención del vehículo y del registro de conducir del involucrado. La mujer que resultó lesionada manifestó que no tenía intención de iniciar una acción penal contra el conductor.