Miguel Ángel Molina: "Algunos ven la falsa denuncia como una herramienta procesal para ganar tiempo"

En las últimas semanas, la temática de las falsas denuncias volvió a estar en agenda. En julio, Tomás, uno de los hijos de Pablo Ghisoni , admitió que había sido manipulado por su madre para denunciar falsamente a su padre por abuso sexual. Ahora, la Justicia investiga a Andrea Vázquez, madre de Tomás, por falso testimonio y asociación ilícita.

En una entrevista MDZ , el abogado penalista Miguel Ángel Molina alertó sobre el uso estratégico de las denuncias falsas en conflictos familiares y planteó soluciones legislativas y judiciales.

"Hay una instrumentalización de la justicia penal con fines inconfesables", aseguró Molina, especialista en derecho penal. A raíz del caso Ghisoni, el abogado señaló que muchas denuncias de abuso infantil surgen en contextos de divorcios conflictivos, buscando obstaculizar el vínculo.

Para Molina, la debilidad estructural del sistema favorece estas maniobras: "El delito de falsa denuncia está previsto en el Código Penal, pero con penas tan bajas que, en la práctica, nace prescripto". Esto, según él, transmite un mensaje peligroso: se puede mentir ante la Justicia y no hay consecuencias.

A su vez, el abogado advirtió que la exposición en redes puede incentivar estas prácticas: "Algunos ven la falsa denuncia como una herramienta procesal para ganar tiempo y posición". Y sostuvo que la falta de sanción efectiva refuerza esta conducta.

Un daño irreversible

"El daño es irreversible. Para el imputado, porque queda marcado de por vida. Y para el hijo, que es usado como instrumento de venganza", indicó. Molina detalló que los niños atraviesan entrevistas psicológicas, pericias y presiones constantes que deforman su percepción y los exponen a traumas duraderos.

Por lo tanto, propone un abordaje integral: "Tanto el fuero de familia como el fuero penal deben trabajar articuladas. Hay patrones que se repiten: denuncias tras fallos desfavorables, antecedentes de conflicto, impedimento de contacto. Hay que actuar rápido y detectar estas maniobras".

Una reforma urgente

En el plano legislativo, Molina impulsa la discusión de una figura específica en el Código Penal con penas más graves: "No se trata de desalentar denuncias reales, sino de castigar a quien, sabiendo que un hecho no existió, intenta manipular la justicia".

"Estamos viendo jóvenes que, al alcanzar la mayoría de edad, denuncian haber sido usados de chicos para acusaciones falsas. Y también adultos que logran su absolución tras años de procesos injustos. Este puede ser el inicio de un cambio real", concluyó Molina.