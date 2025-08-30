Conductor alcoholizado volcó y su acompañante termina en el hospital Lagomaggiore
El hecho se produjo esta madrugada en Guardia Vieja y Presidente Perón. Tras perder el dominio del vehículo, el conductor se precipitó a un canal de riego.
Un conductor de 38 años volcó una camioneta esta madrugada en Chacras de Coria. El hecho ocurrió a las 5.06 en la intersección de calle Guardia Vieja y Presidente Perón, en Luján de Cuyo.
El vehículo, una camioneta Toyota Hilux, se desplazaba de norte a sur cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el control y volcó en un canal de riego.
Personal de emergencia y bomberos rescataron a los dos ocupantes. El conductor fue identificado como Luis A. (38), y su acompañante, Daiana P. (29).
El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó a la mujer al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos e intoxicación alcohólica. Al conductor se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,34 g/l.
El Juzgado contravencional en turno interviene y el conductor quedó a disposición de la Justicia.