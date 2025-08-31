A qué hora se viene con todo la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires

Luego de un sábado con inestabilidad, la tan esperada tormenta de Santa Rosa se hace presente este domingo 31 de agosto . La pregunta que más se hace la gente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es a qué hora se larga con todo, y el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) dio la respuesta.

La tormenta de Santa Rosa se espera para este domingo 31 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona centro del país, luego de un sábado con fuertes lluvias en el interior. Las mayores probabilidades de tormentas se dan cerca del mediodía, a partir de las 11:00 , aunque ya comenzaron las lluvias aisladas durante las primeras horas de la mañana.

Se pronostican lluvias intensas, ráfagas de viento de variada intensidad y actividad eléctrica. La intensidad del fenómeno disminuirá por la tarde, pero persistirá hasta la noche.

El clima lluvioso se extenderá hasta la tarde del lunes, con chaparrones. Por la noche del lunes, se espera un cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia.

No se esperan cambios bruscos de temperatura. La mínima se mantendrá en 11 grados y la máxima rondará los 19 grados. La humedad continuará por encima del 80%.

¿Por qué se espera que el domingo sea el día de mayor impacto?

Según Christian Garavaglia, meteorólogo de Meteored Argentina, el domingo será la jornada con mayor impacto. Se esperan lluvias persistentes y tormentas aisladas en gran parte del territorio.

¿Qué tan intensa será la tormenta de Santa Rosa en el AMBA?

Se estima que la cantidad de agua acumulada podría superar los 100 milímetros en pocas horas. Además, se pronostican ráfagas de viento superiores a los 50 km/h, especialmente en varias áreas del interior del país.

¿Hay alertas meteorológicas activas?

Sí, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas meteorológicas en un total de catorce provincias. Hay alertas naranjas por tormentas en el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba, y el oeste de Entre Ríos.