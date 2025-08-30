Santa Rosa dice presente: tormentas en varias partes del país este domingo, según el SMN

El último domingo de agosto llega con tormentas fuertes en gran parte del país. En Buenos Aires, la “tormenta de Santa Rosa” se hará sentir.

La llamada tormenta de Santa Rosa suele llegar con lluvias y viento en el cambio de estación, uniendo tradición popular y explicación meteorológica.

Este domingo 31 de agosto, el cierre del mes llegará con lluvias y tormentas en gran parte del país. Según la imagen meteorológica, se esperan precipitaciones y descargas eléctricas en varias provincias del centro y norte argentino, confirmando la llegada de la clásica “tormenta de Santa Rosa”.

El SMN alertó tormentas para este domingo de Santa Rosa En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el panorama también será inestable, con nubes cargadas y tormentas que podrían extenderse durante gran parte de la jornada. La situación se replica en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se anticipan lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica.

El NOA también tendrá un domingo con precipitaciones, particularmente en Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde los mapas muestran tormentas marcadas. Solo en algunas zonas del sur del país y en Tierra del Fuego el tiempo se mantendrá más estable, con nubosidad variable pero sin precipitaciones significativas.