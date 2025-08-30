Alerta naranja: la tormenta de Santa Rosa ya se siente en todo el territorio mendocino
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para el Gran Mendoza por lluvias intensas. Ya nieva en algunas zonas.
Mendoza enfrenta un fin de semana de clima inestable que coincide con el fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa. La provincia se encuentra bajo alerta meteorológica por lluvias y un marcado descenso de la temperatura. Además, las condiciones climáticas afectan la transitabilidad del Corredor Internacional, que permanece cerrado. A esta hora ya se siente el fenómeno en todo el territorio provincial, con nevadas en zonas como el Valle de Uco y el sur, y las lluvias en el Gran Mendoza y la zona Este.
Hasta el momento se registró también caída de granizo en San Martín y el Valle de Uco.
Te Podría Interesar
Alerta naranja por lluvias en el Gran Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias persistentes y fuertes para el Gran Mendoza, que incluye Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. La alerta rige desde la noche del sábado 30 de agosto y se mantiene hasta la mañana del domingo 31. Durante este periodo, se esperan precipitaciones intensas que pueden superar los 90 milímetros.
Para el domingo, el pronóstico indica que el clima seguirá inestable con lluvias, vientos leves y temperaturas bajas, con una máxima de 7°C y una mínima de 6°C.
Nieve en el sur y el Valle de UCO
Paso a Chile cerrado por nevadas
En la alta montaña, las autoridades decidieron cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. La medida responde a las intensas nevadas y al frente de inestabilidad que afecta el corredor binacional. El comunicado de Vialidad Nacional advierte que la Ruta Nacional N° 7 se encuentra intransitable desde Uspallata hasta Las Cuevas.
Las autoridades del corredor binacional recomiendan a transportistas y viajeros reprogramar sus viajes y consultar los reportes oficiales antes de circular. Además, insisten en la obligatoriedad de portar cadenas para transitar en la alta montaña.