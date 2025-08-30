Alerta naranja: la tormenta de Santa Rosa ya se siente en todo el territorio mendocino

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para el Gran Mendoza por lluvias intensas. Ya nieva en algunas zonas.

Mendoza enfrenta un fin de semana de clima inestable que coincide con el fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa. La provincia se encuentra bajo alerta meteorológica por lluvias y un marcado descenso de la temperatura. Además, las condiciones climáticas afectan la transitabilidad del Corredor Internacional, que permanece cerrado. A esta hora ya se siente el fenómeno en todo el territorio provincial, con nevadas en zonas como el Valle de Uco y el sur, y las lluvias en el Gran Mendoza y la zona Este.

Hasta el momento se registró también caída de granizo en San Martín y el Valle de Uco.

Alerta naranja por lluvias en el Gran Mendoza El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias persistentes y fuertes para el Gran Mendoza, que incluye Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. La alerta rige desde la noche del sábado 30 de agosto y se mantiene hasta la mañana del domingo 31. Durante este periodo, se esperan precipitaciones intensas que pueden superar los 90 milímetros.

Para el domingo, el pronóstico indica que el clima seguirá inestable con lluvias, vientos leves y temperaturas bajas, con una máxima de 7°C y una mínima de 6°C.