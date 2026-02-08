Este yogur helado es tu aliado para el verano argentino ¡preparalo y te encantará!
Receta de yogur helado ideal para el verano: fresco, cremoso y más liviano que el helado tradicional, perfecto para refrescarse de forma saludable.
Esta receta de yogur helado es ideal para el verano: fresca, cremosa y más liviana que el helado tradicional. Combina la acidez suave del yogur con un dulzor equilibrado, logrando un postre refrescante y fácil de hacer. Muy elegido durante todo el año, como alternativa más ligera y natural. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (4 porciones)
-
500 gramos de yogur natural o griego
120 gramos de azúcar o miel
200 ml de crema de leche
1 cucharadita de esencia de vainilla
Opcional: frutas frescas, chips de chocolate o frutos secos
Paso a paso para preparar yogur casero helado
1- Colocar el yogur en un bowl grande.
2- Agregar el azúcar o la miel y mezclar bien.
3- Incorporar la esencia de vainilla.
4- Batir ligeramente la crema de leche.
5- Integrar la crema al yogur con movimientos envolventes.
6- Volcar en un recipiente apto freezer.
7- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos durante 2 horas.
8- Agregar las frutas o toppings si se desea y congelar hasta lograr textura cremosa.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, en copas o cucuruchos, solo o con frutas frescas. Es ideal como postre liviano o merienda refrescante. Su equilibrio entre cremosidad y acidez lo hace perfecto para cerrar comidas de verano sin resultar pesado. Preparar esta delicia es super sencillo, hechos todos los pasos ¡a disfrutar!