Este yogur helado es tu aliado para el verano argentino ¡preparalo y te encantará!

Receta de yogur helado ideal para el verano: fresco, cremoso y más liviano que el helado tradicional, perfecto para refrescarse de forma saludable.

Candela Spann

Yogur helado perfecto para el verano
Shutterstock

Esta receta de yogur helado es ideal para el verano: fresca, cremosa y más liviana que el helado tradicional. Combina la acidez suave del yogur con un dulzor equilibrado, logrando un postre refrescante y fácil de hacer. Muy elegido durante todo el año, como alternativa más ligera y natural. ¡Manos a la obra!

Usá esos moldes para helado para este yogur helado delicioso de verano
Ingredientes (4 porciones)

  • 500 gramos de yogur natural o griego

  • 120 gramos de azúcar o miel

  • 200 ml de crema de leche

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Opcional: frutas frescas, chips de chocolate o frutos secos

Paso a paso para preparar yogur casero helado

1- Colocar el yogur en un bowl grande.

2- Agregar el azúcar o la miel y mezclar bien.

3- Incorporar la esencia de vainilla.

4- Batir ligeramente la crema de leche.

5- Integrar la crema al yogur con movimientos envolventes.

6- Volcar en un recipiente apto freezer.

7- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos durante 2 horas.

8- Agregar las frutas o toppings si se desea y congelar hasta lograr textura cremosa.

Sumale unas rodajas de tu fruta favorita a este yogur helado delicioso de verano
De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en copas o cucuruchos, solo o con frutas frescas. Es ideal como postre liviano o merienda refrescante. Su equilibrio entre cremosidad y acidez lo hace perfecto para cerrar comidas de verano sin resultar pesado. Preparar esta delicia es super sencillo, hechos todos los pasos ¡a disfrutar!

