Este yogur helado es tu aliado para el verano argentino ¡preparalo y te encantará!

Esta receta de yogur helado es ideal para el verano : fresca, cremosa y más liviana que el helado tradicional. Combina la acidez suave del yogur con un dulzor equilibrado, logrando un postre refrescante y fácil de hacer. Muy elegido durante todo el año, como alternativa más ligera y natural. ¡Manos a la obra!

Usá esos moldes para helado para este yogur helado delicioso de verano

Opcional: frutas frescas, chips de chocolate o frutos secos

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 ml de crema de leche

120 gramos de azúcar o miel

500 gramos de yogur natural o griego

1- Colocar el yogur en un bowl grande.

2- Agregar el azúcar o la miel y mezclar bien.

3- Incorporar la esencia de vainilla.

4- Batir ligeramente la crema de leche.

5- Integrar la crema al yogur con movimientos envolventes.

6- Volcar en un recipiente apto freezer.

7- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos durante 2 horas.

8- Agregar las frutas o toppings si se desea y congelar hasta lograr textura cremosa.

Sumale unas rodajas de tu fruta favorita a este yogur helado delicioso de verano

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en copas o cucuruchos, solo o con frutas frescas. Es ideal como postre liviano o merienda refrescante. Su equilibrio entre cremosidad y acidez lo hace perfecto para cerrar comidas de verano sin resultar pesado. Preparar esta delicia es super sencillo, hechos todos los pasos ¡a disfrutar!