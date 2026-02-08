Clásico irresistible: receta de pionono con dulce de leche estrella del verano
Prepará este verano una receta de pionono con dulce de leche simple y deliciosa, ideal para sorprender con un postre bien argentino y casero.
Fresco, dulce y súper rendidor, este pionono con dulce de leche es la opción perfecta para el verano, cuando apetecen postres ligeros y fáciles de preparar. Esta receta combina un bizcochuelo suave con dulce de leche cremoso, logrando un postre clásico argentino que encanta a grandes y chicos. Ideal para compartir en reuniones o meriendas.
Rinde: 8 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes
-
4 huevos.
100 g de azúcar.
100 g de harina 0000.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
300 g de dulce de leche.
Azúcar impalpable para espolvorear (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa grande con papel manteca.
Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen y la mezcla esté espumosa.
Incorporá suavemente la harina tamizada y la esencia de vainilla, mezclando con movimientos envolventes.
Verté la preparación sobre la placa y distribuila de manera uniforme.
Horneá durante 10-12 minutos, hasta que el bizcochuelo esté firme al tacto pero suave.
Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar sobre un paño limpio y húmedo.
Untá el dulce de leche sobre el bizcochuelo, dejando un borde pequeño sin cubrir.
Enrollá con cuidado ayudándote con el paño, formando un cilindro uniforme.
Llevá a la heladera 30 minutos para que tome consistencia y luego cortá en porciones.
Espolvoreá con azúcar impalpable si querés un toque decorativo y serví.
De la cocina a tu mesa
El pionono tiene origen español, pero en Argentina se popularizó relleno de dulce de leche. Se conserva hasta 3 días en heladera, envuelto en film, y se disfruta frío durante el verano, perfecto para postres refrescantes y reuniones familiares. ¡El más elegido por todos!.