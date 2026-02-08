Presenta:

Clásico irresistible: receta de pionono con dulce de leche estrella del verano

Prepará este verano una receta de pionono con dulce de leche simple y deliciosa, ideal para sorprender con un postre bien argentino y casero.

Dulzura que enamora: receta de pionono con dulce de leche para el verano.

Fresco, dulce y súper rendidor, este pionono con dulce de leche es la opción perfecta para el verano, cuando apetecen postres ligeros y fáciles de preparar. Esta receta combina un bizcochuelo suave con dulce de leche cremoso, logrando un postre clásico argentino que encanta a grandes y chicos. Ideal para compartir en reuniones o meriendas.

Listo para disfrutarlo
Una buena receta de pionono con dulce de leche requiere un bizcochuelo muy suave y esponjoso para que el rollo quede perfecto.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 4 huevos.

  • 100 g de azúcar.

  • 100 g de harina 0000.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 300 g de dulce de leche.

  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

  • Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa grande con papel manteca.

  • Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen y la mezcla esté espumosa.

  • Incorporá suavemente la harina tamizada y la esencia de vainilla, mezclando con movimientos envolventes.

  • Verté la preparación sobre la placa y distribuila de manera uniforme.

  • Horneá durante 10-12 minutos, hasta que el bizcochuelo esté firme al tacto pero suave.

  • Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar sobre un paño limpio y húmedo.

  • Untá el dulce de leche sobre el bizcochuelo, dejando un borde pequeño sin cubrir.

  • Enrollá con cuidado ayudándote con el paño, formando un cilindro uniforme.

  • Llevá a la heladera 30 minutos para que tome consistencia y luego cortá en porciones.

  • Espolvoreá con azúcar impalpable si querés un toque decorativo y serví.

Una porción del mejor postre
Esta receta de pionono con dulce de leche se puede rellenar con frutas o crema, adaptándose a distintos gustos y temporadas.

De la cocina a tu mesa

El pionono tiene origen español, pero en Argentina se popularizó relleno de dulce de leche. Se conserva hasta 3 días en heladera, envuelto en film, y se disfruta frío durante el verano, perfecto para postres refrescantes y reuniones familiares. ¡El más elegido por todos!.

