Clásico irresistible: receta de pionono con dulce de leche estrella del verano

Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa grande con papel manteca.

Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen y la mezcla esté espumosa.

Incorporá suavemente la harina tamizada y la esencia de vainilla, mezclando con movimientos envolventes.

Verté la preparación sobre la placa y distribuila de manera uniforme.

Horneá durante 10-12 minutos, hasta que el bizcochuelo esté firme al tacto pero suave.

Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar sobre un paño limpio y húmedo.

Untá el dulce de leche sobre el bizcochuelo, dejando un borde pequeño sin cubrir.

Enrollá con cuidado ayudándote con el paño, formando un cilindro uniforme.

Llevá a la heladera 30 minutos para que tome consistencia y luego cortá en porciones.