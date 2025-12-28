¿El mate deshidrata? Qué dice hoy la ciencia sobre su efecto real en el cuerpo

El mate es parte inseparable de la vida cotidiana en Argentina: aparece en las mañanas de oficina, acompaña largas jornadas de estudio y es el protagonista indiscutido en reuniones familiares. Su presencia es tan habitual que durante décadas también circularon mitos sobre su impacto en la salud, entre ellos la idea de que podría causar deshidratación. Sin embargo, la evidencia científica más reciente demuestra que esta afirmación no es correcta.

Durante mucho tiempo, la sospecha de que el mate “quita agua” del organismo se vinculó directamente con la presencia de cafeína, un compuesto que posee un efecto levemente diurético. Esta característica llevó a concluir, sin demasiado respaldo sólido, que su consumo podía favorecer la pérdida de líquidos. Pero los estudios actuales muestran un panorama distinto.

Investigaciones recientes, realizadas en poblaciones que consumen cafeína de manera regular, revelan que ese efecto diurético es mínimo y carece de impacto significativo en el balance hídrico del cuerpo . El motivo es simple: las personas acostumbradas a ingerir cafeína desarrollan una tolerancia que atenúa su acción estimulante y, por lo tanto, la posible mayor producción de orina se vuelve prácticamente irrelevante. En otras palabras, el organismo aprende a manejarla.

A esto se suma un dato fundamental: el mate está compuesto mayoritariamente por agua. Por lo tanto, lejos de restar hidratación, la infusión aporta líquido al total diario. En condiciones normales de consumo, contribuye de manera efectiva a cubrir parte de las necesidades hídricas del día.

Si bien el mate es seguro para la mayoría de las personas, existen situaciones particulares en las que los especialistas aconsejan consumirlo con moderación. Quienes presentan hipertensión sensible a la cafeína pueden requerir ciertos cuidados, al igual que las personas con trastornos del sueño, dado que esta sustancia puede interferir en el descanso si se toma en grandes cantidades o en horarios cercanos a la noche.

Lo mismo sucede durante el embarazo o frente a cuadros gástricos, especialmente si la infusión se toma muy caliente, una costumbre extendida que puede irritar la mucosa del esófago o el estómago. En todos estos casos, la recomendación es ajustar el consumo según la tolerancia individual y seguir las indicaciones de un profesional de la salud.

OIP (13) Archivo MDZ

Agua y mate: una combinación equilibrada

Aunque la evidencia científica confirma que el mate suma hidratación, esto no significa que pueda reemplazar completamente al agua. Los especialistas insisten en que el agua sigue siendo el recurso más eficaz para mantener un adecuado equilibrio de líquidos, sobre todo en situaciones de mayor requerimiento: actividad física intensa, días de altas temperaturas o episodios de fiebre, vómitos o diarrea.

En la vida cotidiana, la clave está en la variedad y en el equilibrio. Alternar el mate con agua u otras bebidas sin azúcar asegura una hidratación adecuada y evita caer en consumos excesivos de cafeína, algo frecuente cuando la infusión acompaña la jornada desde la mañana hasta la noche.

La conclusión de la ciencia es clara: el mate no deshidrata y, consumido de manera moderada, contribuye a la hidratación diaria. La infusión que acompaña a los argentinos desde siempre no solo forma parte de su identidad cultural, sino que también puede integrarse sin problemas a un estilo de vida saludable.