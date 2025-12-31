Este verano cuando los días sean agobiantes: receta de café frío con leche súper refrescante
En días calurosos de verano, esta receta de café frío con leche aporta frescura, cremosidad y mucho sabor en cada sorbo.
Cuando el calor no da tregua, un café bien frío se vuelve imprescindible. Esta receta de café frío con leche es ideal para el verano: refrescante, cremosa y muy fácil de preparar en casa. Perfecta para arrancar el día o para una pausa a la tarde, mantiene el sabor intenso del café sin resultar pesada.
Rinde: 2 vasos grandes
Ingredientes para un café perfecto
-
2 tazas de café fuerte, ya frío.
1 taza de leche fría (entera, descremada o vegetal).
1 a 2 cucharaditas de azúcar, a gusto.
Hielo, cantidad necesaria.
Opcional: esencia de vainilla o cacao amargo.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Prepará el café como de costumbre, bien cargado, y dejalo enfriar a temperatura ambiente.
2. Una vez frío, llevá el café a la heladera al menos 30 minutos para que quede bien frío.
3. Colocá abundante hielo en dos vasos altos.
4. Verté el café frío hasta cubrir tres cuartos del vaso.
5. Agregá la leche fría a gusto, según qué tan suave lo prefieras.
6. Endulzá con azúcar y revolvé suavemente hasta integrar.
7. Si querés un toque extra, sumá unas gotas de vainilla o espolvoreá cacao por arriba.
8. Serví de inmediato y disfrutalo bien frío.
El café frío con leche es un clásico moderno: el café frío se popularizó en países calurosos para seguir disfrutando del café en verano. Para conservarlo, lo ideal es guardar el café solo, ya preparado, en una botella cerrada en la heladera hasta 48 horas. Al momento de servir, agregá la leche y el hielo para que mantenga su sabor y frescura, evitando que se agüe o pierda intensidad. ¡Un café delicioso!.