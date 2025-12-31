Este verano cuando los días sean agobiantes: receta de café frío con leche súper refrescante

Cuando el calor no da tregua, un café bien frío se vuelve imprescindible. Esta receta de café frío con leche es ideal para el verano : refrescante, cremosa y muy fácil de preparar en casa. Perfecta para arrancar el día o para una pausa a la tarde, mantiene el sabor intenso del café sin resultar pesada.

1. Prepará el café como de costumbre, bien cargado, y dejalo enfriar a temperatura ambiente.

Esta receta es ideal para el verano porque se prepara con anticipación y se sirve bien fría.

Animate a una forma diferente de prepararte el café de todos los días

1 a 2 cucharaditas de azúcar, a gusto.

2. Una vez frío, llevá el café a la heladera al menos 30 minutos para que quede bien frío.

4. Verté el café frío hasta cubrir tres cuartos del vaso.

5. Agregá la leche fría a gusto, según qué tan suave lo prefieras.

6. Endulzá con azúcar y revolvé suavemente hasta integrar.

7. Si querés un toque extra, sumá unas gotas de vainilla o espolvoreá cacao por arriba.

8. Serví de inmediato y disfrutalo bien frío.

Aroma y sabor para que este verano lo disfrutes a full Durante el verano, esta receta se elige mucho para desayunos y meriendas bien frías Shutterstock

El café frío con leche es un clásico moderno: el café frío se popularizó en países calurosos para seguir disfrutando del café en verano. Para conservarlo, lo ideal es guardar el café solo, ya preparado, en una botella cerrada en la heladera hasta 48 horas. Al momento de servir, agregá la leche y el hielo para que mantenga su sabor y frescura, evitando que se agüe o pierda intensidad. ¡Un café delicioso!.