El favorito del verano: receta de licuado de melón bien fresco
Una bebida natural, suave y deliciosa para disfrutar bien fría durante todo el verano. Receta de licuado de melón muy fácil y con todo el sabor.
Cuando el calor se vuelve protagonista, nada mejor que una bebida bien fresca y natural. Esta receta de licuado de melón es ideal para el verano: liviana, hidratante y muy fácil de preparar. Perfecta para desayunos, meriendas o después de la pileta, aprovecha el dulzor natural de la fruta y se hace en minutos.
Rinde: 2 vasos grandes o 3 medianos
Te Podría Interesar
Ingredientes para un licuado perfecto
-
½ melón maduro.
500 ml de agua fría o leche fría.
Jugo de ½ limón.
1 cucharada de azúcar, miel o endulzante, a gusto.
4 a 6 cubos de hielo.
Opcional: hojas de menta fresca.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Cortá el melón por la mitad, retirale las semillas y sacá la pulpa.
2. Cortá la pulpa en cubos medianos para facilitar el licuado.
3. Colocá el melón en el vaso de la licuadora.
4. Agregá el agua o la leche bien fría, según prefieras una versión más liviana o cremosa.
5. Sumá el jugo de limón y el endulzante elegido.
6. Incorporá los cubos de hielo para lograr una textura bien refrescante.
7. Licuá durante 30 a 60 segundos, hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
8. Probá el licuado y ajustá el dulzor si hace falta.
9. Serví de inmediato y, si te gusta, decorá con menta fresca.
El licuado de melón es un clásico del verano porque esta fruta tiene un alto contenido de agua; el melón se consume desde la antigüedad por su poder refrescante. Para conservarlo, lo ideal es tomarlo recién hecho. Si sobra, guardalo en un frasco bien cerrado en la heladera y consumilo dentro de las 12 horas, mezclando antes de servir para recuperar su textura y sabor. ¡Súper refrescante!.