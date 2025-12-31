El favorito del verano: receta de licuado de melón bien fresco

Cuando el calor se vuelve protagonista, nada mejor que una bebida bien fresca y natural. Esta receta de licuado de melón es ideal para el verano : liviana, hidratante y muy fácil de preparar. Perfecta para desayunos, meriendas o después de la pileta, aprovecha el dulzor natural de la fruta y se hace en minutos.

1. Cortá el melón por la mitad, retirale las semillas y sacá la pulpa .

El licuado de melón es un clásico del verano, y esta receta se hace en pocos minutos.

Uno de los licuados más pedidos

1 cucharada de azúcar, miel o endulzante, a gusto.

2. Cortá la pulpa en cubos medianos para facilitar el licuado .

3. Colocá el melón en el vaso de la licuadora.

4. Agregá el agua o la leche bien fría, según prefieras una versión más liviana o cremosa.

5. Sumá el jugo de limón y el endulzante elegido.

6. Incorporá los cubos de hielo para lograr una textura bien refrescante.

7. Licuá durante 30 a 60 segundos, hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

8. Probá el licuado y ajustá el dulzor si hace falta.

9. Serví de inmediato y, si te gusta, decorá con menta fresca.

Prepará este licuado En pleno verano, esta receta se disfruta mejor bien fría y recién preparada. Shutterstock

El licuado de melón es un clásico del verano porque esta fruta tiene un alto contenido de agua; el melón se consume desde la antigüedad por su poder refrescante. Para conservarlo, lo ideal es tomarlo recién hecho. Si sobra, guardalo en un frasco bien cerrado en la heladera y consumilo dentro de las 12 horas, mezclando antes de servir para recuperar su textura y sabor. ¡Súper refrescante!.