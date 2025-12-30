Esta receta de huevos encurtidos es ideal en verano para tenerlos listos y no complicarte

Cuando buscás algo práctico, sabroso y rendidor para tener listo en la heladera, esta receta de huevos encurtidos es una gran aliada del verano . Ideales para picadas , ensaladas o sándwiches fríos, combinan simpleza y mucho sabor. Se preparan con anticipación y se disfrutan bien frescos, sin complicarte en la cocina.

1. Colocá los huevos en una olla con agua fría y llevalos a hervor.

El encurtido ayuda a conservar los huevos, por eso en verano esta receta resulta tan práctica.

Prácticos y listos para llevarlos a tu mesa

Opcional: rodajas de cebolla, ají molido o semillas de mostaza.

500 ml de vinagre de alcohol o de manzana.

2. Cociná durante 10 minutos desde que hierve para que queden bien duros.

3. Retirá, enfriá con agua fría y pelalos con cuidado.

4. En otra olla, poné el vinagre, el agua, la sal, el azúcar, el laurel, la pimienta y el ajo.

5. Llevá a hervor suave durante 5 minutos para integrar sabores.

6. Colocá los huevos pelados en un frasco limpio y resistente.

7. Volcá el líquido caliente sobre los huevos hasta cubrirlos por completo.

8. Dejá enfriar, tapá y llevá a la heladera al menos 24 horas antes de consumir.

En verano, esta receta de huevos encurtidos es ideal porque se consume fría y no requiere cocción al momento de servir.

Los huevos encurtidos son un clásico en muchas cocinas del mundo; se usaban para conservar huevos antes de la heladera. Para conservarlos, mantenelos siempre cubiertos por el líquido, en frasco cerrado y refrigerados hasta 10 días. En verano, conviene servirlos bien fríos y consumirlos con utensilios limpios para que se mantengan en perfectas condiciones. ¡Lucite en tus picadas!.