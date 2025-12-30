Esta receta de huevos encurtidos es ideal en verano para tenerlos listos y no complicarte
En días calurosos de verano, esta receta de huevos encurtidos es una opción práctica, sabrosa y lista para cualquier ocasión.
Cuando buscás algo práctico, sabroso y rendidor para tener listo en la heladera, esta receta de huevos encurtidos es una gran aliada del verano. Ideales para picadas, ensaladas o sándwiches fríos, combinan simpleza y mucho sabor. Se preparan con anticipación y se disfrutan bien frescos, sin complicarte en la cocina.
Rinde: 8 huevos encurtidos
Ingredientes para unos huevos perfectos
8 huevos.
500 ml de vinagre de alcohol o de manzana.
500 ml de agua.
1 cucharada de sal.
1 cucharada de azúcar.
1 hoja de laurel.
.1 cucharadita de granos de pimienta
.1 diente de ajo
Opcional: rodajas de cebolla, ají molido o semillas de mostaza.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá los huevos en una olla con agua fría y llevalos a hervor.
2. Cociná durante 10 minutos desde que hierve para que queden bien duros.
3. Retirá, enfriá con agua fría y pelalos con cuidado.
4. En otra olla, poné el vinagre, el agua, la sal, el azúcar, el laurel, la pimienta y el ajo.
5. Llevá a hervor suave durante 5 minutos para integrar sabores.
6. Colocá los huevos pelados en un frasco limpio y resistente.
7. Volcá el líquido caliente sobre los huevos hasta cubrirlos por completo.
8. Dejá enfriar, tapá y llevá a la heladera al menos 24 horas antes de consumir.
Los huevos encurtidos son un clásico en muchas cocinas del mundo; se usaban para conservar huevos antes de la heladera. Para conservarlos, mantenelos siempre cubiertos por el líquido, en frasco cerrado y refrigerados hasta 10 días. En verano, conviene servirlos bien fríos y consumirlos con utensilios limpios para que se mantengan en perfectas condiciones. ¡Lucite en tus picadas!.