Presenta:

México

|

Receta

Ensalada de jícama y naranja: receta fresca perfecta para el verano

Prepara esta receta paso a paso de ensalada de jícama y naranja, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

MDZ México

La receta combina ingredientes ricos en vitamina C, ideales para el verano.

La receta combina ingredientes ricos en vitamina C, ideales para el verano.

Animal Gourmet

Esta receta de ensalada de jícama y naranja es ideal para el verano, ya que combina frescura, textura crujiente y un contraste perfecto entre lo dulce y lo ácido. Es una opción ligera, colorida y muy fácil de preparar, perfecta como entrada o acompañamiento refrescante.

Te Podría Interesar

Aunque la receta es ligera, aporta una gran sensación de saciedad.
Aunque la receta es ligera, aporta una gran sensaci&oacute;n de saciedad.

Aunque la receta es ligera, aporta una gran sensación de saciedad.

Ingredientes para una ensalada perfecta

Rinde 4 porciones.

  • 500 g de jícama pelada y cortada en tiras.
  • 3 naranjas grandes, peladas y cortadas en gajos.
  • 1 pepino mediano, cortado en medias lunas.
  • 2 cucharadas de jugo de limón.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharada de miel o azúcar.
  • Sal al gusto.
  • Chile en polvo al gusto (opcional).
  • Hojas de menta fresca para decorar (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Coloca la jícama en un tazón grande junto con el pepino.

2- Agrega los gajos de naranja con cuidado para que no se rompan.

3- En un recipiente pequeño, mezcla el jugo de limón, el aceite de oliva y la miel.

4- Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.

5- Añade sal y chile en polvo al gusto.

6- Refrigera durante 10 minutos antes de servir.

7- Decora con hojas de menta si lo deseas.

Esta receta es muy popular en México por su frescura y sencillez.
Esta receta es muy popular en M&eacute;xico por su frescura y sencillez.

Esta receta es muy popular en México por su frescura y sencillez.

De la cocina a la mesa

Esta receta de ensalada de jícama y naranja es una excelente alternativa para los días calurosos de verano, ya que aporta hidratación, vitaminas y un sabor muy agradable al paladar. Su preparación rápida la convierte en una opción práctica para comidas diarias o reuniones informales. Además, es versátil, pues puede acompañar carnes asadas, pescados o platos vegetarianos. La combinación de ingredientes frescos y naturales permite disfrutar de una ensalada equilibrada, ligera y llena de color. Sin duda, es una receta que invita a comer saludable sin renunciar al sabor. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas