Ensalada de jícama y naranja: receta fresca perfecta para el verano
Prepara esta receta paso a paso de ensalada de jícama y naranja, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de ensalada de jícama y naranja es ideal para el verano, ya que combina frescura, textura crujiente y un contraste perfecto entre lo dulce y lo ácido. Es una opción ligera, colorida y muy fácil de preparar, perfecta como entrada o acompañamiento refrescante.
Ingredientes para una ensalada perfecta
Rinde 4 porciones.
- 500 g de jícama pelada y cortada en tiras.
- 3 naranjas grandes, peladas y cortadas en gajos.
- 1 pepino mediano, cortado en medias lunas.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharada de miel o azúcar.
- Sal al gusto.
- Chile en polvo al gusto (opcional).
- Hojas de menta fresca para decorar (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Coloca la jícama en un tazón grande junto con el pepino.
2- Agrega los gajos de naranja con cuidado para que no se rompan.
3- En un recipiente pequeño, mezcla el jugo de limón, el aceite de oliva y la miel.
4- Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.
5- Añade sal y chile en polvo al gusto.
6- Refrigera durante 10 minutos antes de servir.
7- Decora con hojas de menta si lo deseas.
De la cocina a la mesa
Esta receta de ensalada de jícama y naranja es una excelente alternativa para los días calurosos de verano, ya que aporta hidratación, vitaminas y un sabor muy agradable al paladar. Su preparación rápida la convierte en una opción práctica para comidas diarias o reuniones informales. Además, es versátil, pues puede acompañar carnes asadas, pescados o platos vegetarianos. La combinación de ingredientes frescos y naturales permite disfrutar de una ensalada equilibrada, ligera y llena de color. Sin duda, es una receta que invita a comer saludable sin renunciar al sabor. ¡A disfrutar!