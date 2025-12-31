Ensalada de jícama y naranja: receta fresca perfecta para el verano

Esta receta de ensalada de jícama y naranja es ideal para el verano, ya que combina frescura, textura crujiente y un contraste perfecto entre lo dulce y lo ácido. Es una opción ligera, colorida y muy fácil de preparar, perfecta como entrada o acompañamiento refrescante.

Aunque la receta es ligera, aporta una gran sensación de saciedad.

Aunque la receta es ligera, aporta una gran sensación de saciedad.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Coloca la jícama en un tazón grande junto con el pepino.

2- Agrega los gajos de naranja con cuidado para que no se rompan.

3- En un recipiente pequeño, mezcla el jugo de limón, el aceite de oliva y la miel.

4- Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.

5- Añade sal y chile en polvo al gusto.

6- Refrigera durante 10 minutos antes de servir.

7- Decora con hojas de menta si lo deseas.

Esta receta es muy popular en México por su frescura y sencillez. Esta receta es muy popular en México por su frescura y sencillez. Avena

De la cocina a la mesa

Esta receta de ensalada de jícama y naranja es una excelente alternativa para los días calurosos de verano, ya que aporta hidratación, vitaminas y un sabor muy agradable al paladar. Su preparación rápida la convierte en una opción práctica para comidas diarias o reuniones informales. Además, es versátil, pues puede acompañar carnes asadas, pescados o platos vegetarianos. La combinación de ingredientes frescos y naturales permite disfrutar de una ensalada equilibrada, ligera y llena de color. Sin duda, es una receta que invita a comer saludable sin renunciar al sabor. ¡A disfrutar!